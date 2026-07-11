Возвращение легенды UFC: где и когда смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй

В воскресенье утром состоится бой легендарного бойца UFC Конора Макгрегора с Максом Холлоуэем. Американец может взять реванш у ирдандца за проигрыш 13 лет назад.

Бывший чемпион UFC, 37-летний Конор МакГрегор (22–6) проведет долгожданный бой против американца Макса Холлоуэя (27–9), которого ирландец уже побеждал 13 лет назад. Фокус пишет, где и когда смотреть поединок.

Встреча МакГрегор — Холлоуэй состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и станет главным событием турнира UFC 329.

В 2013 году Макгрегор уже встречался в октагоне со своим нынешним соперником и тогда победил единогласным решением судей. Свой последний бой ирландец провел в 2021 году, будучи уже чемпионом UFC в полулегком и легком весе. Во время поединка с американцем Дастином Порье Макгрегор сломал ногу и после этого в смешанных единоборствах уже не выступал.

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В то же время его противник, занимающий 4 строчку официального рейтинга Meta UFC в легком весе, регулярно проводил бои. Свой последний официальный бой спортсмен провел в марте против бразильца Чарльза Оливейры, во время которого утратил титул чемпиона "BMF" в легком весе.

Бой Макгрегор – Холлоуэй

Официальный постер турнира Фото: из открытых источников

Перед основным поединком публику будет разогревать довольно большой список участников. Старт турнира турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, запланирован на полночь, однако главный бой начнется около 4 часов утра.

Полный кард бойцов турнира

Транслировать поединок звезд UFC будет вещатель Setanta Sports.

Сколько получат бойцы за бой

За свое возвращение в октагон Макгрегор получит гарантированный гонорар в 15 миллионов долларов. При этом, с учетом всех спонсорских и телевизионных выплат сумма может вырасти даже до 70 миллионов. Макс Холлоуэй заработает около 2 миллионов долларов.

У букмекеров фаворитом считается более молодой и активный Макс Холлоуэй, на победу которого принимаются с коэффициентом 1,45. Победа же Конора Макгрегора идет с коэффициентом 2,83.

Фокус будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в начале сентября 2025 гола Макгрегор объявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии. Впрочем, через некоторое время он передумал.

Также Фокус писал, что Макгрегор собирался выступить на смешанных боях в Белом доме. За участие в турнире UFC White House он попросил 100 млн долларов.