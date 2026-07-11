Повернення легенди UFC: де і коли дивитися бій Макгрегор — Голлоуей

У неділю вранці відбудеться бій легендарного бійця UFC Конора Макгрегора з Максом Голлоуеєм. Американець може взяти реванш у ірландця за поразку 13 років тому.

Колишній чемпіон UFC, 37-річний Конор МакГрегор (22–6), проведе довгоочікуваний бій проти американця Макса Холлоуея (27–9), якого ірландець уже перемагав 13 років тому. Фокус пише, де і коли можна подивитися цей поєдинок.

Поєдинок МакГрегор — Голлоуей відбудеться в Лас-Вегасі на арені T-Mobile і стане головною подією турніру UFC 329.

У 2013 році Макгрегор уже зустрічався в октагоні зі своїм нинішнім суперником і тоді переміг одноголосним рішенням суддів. Свій останній бій ірландець провів у 2021 році, вже будучи чемпіоном UFC у напівлегкій та легкій вазі. Під час поєдинку з американцем Дастіном Пор'є Макгрегор зламав ногу і після цього у змішаних єдиноборствах більше не виступав.

Відео дня

Водночас його суперник, який посідає 4-те місце в офіційному рейтингу Meta UFC у легкій вазі, регулярно виходив на поєдинки. Свій останній офіційний бій спортсмен провів у березні проти бразильця Чарльза Олівейри, під час якого втратив титул чемпіона "BMF" у легкій вазі.

Бій Макгрегор — Голлоуей

Офіційний постер турніру Фото: з відкритих джерел

Перед головним поєдинком публіку розігріватиме досить великий список учасників. Початок турніру зі змішаних єдиноборств, організованого Ultimate Fighting Championship, заплановано на північ, однак головний бій розпочнеться близько 4-ї години ранку.

Повний список учасників турніру

Трансляцію поєдинку зірок UFC здійснюватиме телеканал Setanta Sports.

Скільки отримають бійці за бій

За своє повернення в октагон Макгрегор отримає гарантований гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. При цьому, з урахуванням усіх спонсорських та телевізійних виплат, сума може зрости навіть до 70 мільйонів. Макс Голлоуей заробить близько 2 мільйонів доларів.

У букмекерів фаворитом вважається молодший і активніший Макс Голлоуей, на перемогу якого ставлять із коефіцієнтом 1,45. Перемога ж Конора Макгрегора оцінюється з коефіцієнтом 2,83.

Фокус вестиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року Макгрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Втім, через деякий час він передумав.

Також Фокус повідомляв, що Макгрегор мав намір виступити у змішаних боях у Білому домі. За участь у турнірі UFC White House він попросив 100 млн доларів.