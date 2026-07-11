Жан Беленюк дебютировал в ММА и победил соперника из Израиля: бой был остановлен досрочно (видео)
Команда Хаима Гозали решила досрочно остановить бой уже на четвертой минуте стартового раунда, когда стало ясно, что окровавленный боец не может защищаться. Так Беленюк ярко дебютировал в смешанных единоборствах, одержав уверенную победу.
В субботу, 11 июля, в столичном Дворце спорта состоялся турнир по смешанным единоборствам, организованный промоушеном Arena Championship. Главным боем турнира стало противостояние олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и народного депутата Украины Жана Беленюка с 53-летним израильским бойцом Хаимом Гозали. Беленюк уверенно победил.
35-летний Жан Беленюк с первых секунд перехватил инициативу, успешно перевёл соперника в партер и продолжил наносить удары. У 53-летнего Гозали от ударов Беленюка образовалось рассечение, лицо было залито кровью, что затрудняло защиту.
Спустя две минуты противостояния команда израильского бойца отказалась от продолжения поединка, и рефери досрочно остановил бой, зафиксировав победу Беленюка техническим нокаутом.
Стоит отметить, что Гозали провел 21 бой в промоушене Bellator. На его счету 15 побед и 6 поражений. Кроме того, Гозали служил в Армии обороны Израиля и имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.
В октагоне Гозали неоднократно побеждал украинцев — Никиту Махно, Алексея Колесникова, Дмитрия Махоцкого (дважды), Андрея Савчука и Илью Лупинова.
Жан Беленюк — олимпийский чемпион 2020 года, серебряный (2016) и бронзовый (2024) призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира (2015, 2019), трёхкратный чемпион Европы (2014, 2016, 2019). Он является заслуженным мастером спорта и народным депутатом Украины.
Напомним, ранее Жан Беленюк вызвал на бой по ММА своего коллегу-депутата Николая Тищенко и заявил, что переговоры уже идут.
Кроме того, Беленюк рассказал, сколько ему нужно денег, чтобы комфортно жить в Киеве.