Жан Беленюк дебютував у ММА та побив суперника з Ізраїлю: бій зупинили достроково (відео)

Команда Хаїма Гозалі вирішила достроково зупинити бій вже на четвертій хвилині стартового раунду, коли стало зрозуміло, що закривавлений боєць не може оборонятись. Так Беленюк яскраво дебютував у змішаних єдиноборствах, здобувши впевнену перемогу.

У суботу, 11 липня, у столичному Палац спорту відбувся турнір зі змішаних єдиноборств, організований промоушеном Arena Championship. Головним боєм турніру стало протистояння олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби та народного депутата України Жана Беленюка з 53-річним ізраїльським бійцем Хаїмом Гозалі. Беленюк впевнено переміг.

35-річний Жан Беленюк із перших секунд перехопив ініціативу, успішно перевів суперника в партер та продовжив завдавати удари. У 53-річного Гозалі від ударів Беленюка відкрилося розсічення, обличчя було залите кров'ю, що ускладнювало захист.

Після двох хвилин протистояння команда ізраїльського бійця відмовилася від продовження поєдинку, і рефері достроково зупинив бій, зафіксувавши перемогу Беленюка технічним нокаутом.

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Варто зазначити, що Гозалі провів 21 поєдинок у промоушені Bellator. У його активі 15 перемог і 6 поразок. Також Гозалі служив в Армії оборони Ізраїлю та має чорний пояс із бразильського джиу-джитсу.

В октагоні Гозалі неодноразово перемагав українців — Микиту Махно, Олексія Колесникова, Дмитра Махоцького (двічі), Андрія Савчука та Іллю Лупінова.

Жан Беленюк — олімпійський чемпіон 2020 року, срібний (2016) та бронзовий (2024) призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу (2015, 2019), триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2019). Він є заслуженим майстром спорту та народним депутатом України.

Нагадаємо, раніше Жан Беленюк викликав на бій ММА колегу-депутата Миколу Тищенка та сказав, що переговори вже тривають.

Також Беленюк розповідав, скільки йому потрібно грошей, щоб комфортно жити в Києві.