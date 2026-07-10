"Заставу внесено, тож бою бути": Жан Беленюк викликав Миколу Тищенка на поєдинок ММА

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк підтвердив, що хоче битися за правилами ММА з нардепом Миколою Тищенком. Спортсмен каже, що переговори вже тривають.

Нині Жан Беленюк готується до дебютного поєдинку в змішаних єдиноборствах. І підтвердив, що не відмовляється від ідеї вийти в октагон проти колеги по парламенту. Борець запевняє, що це не жарт, а цілком реальна ініціатива, яка може отримати продовження, пише vRinge.

Жан Беленюк каже, що бой із Тищенком проведе Фото: Жан Беленюк/Facebook

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк підтвердив, що хотів би провести бій за правилами ММА зі своїм колегою по фракції Миколою Тищенком.

Спортсмен розповів, що ця ідея виникла після резонансного інциденту за участю Тищенка. Після засідання ВАКС громадський активіст Віктор Лахно жбурнув у депутата помідори, а той кинувся наздоганяти чоловіка, демонструючи бойові стійки, які активно обговорювали у соцмережах.

Відео дня

За словами Беленюка, саме тоді він звернув увагу на фізичну підготовку колеги.

"Я побачив, що він добре рухається. Що він такий бойовий хлопець із яскравим і різноманітним минулим. Думаю, якщо в нього буде бажання, то це було б цікаво для багатьох українців", – сказав Беленюк в інтерв'ю.

Чемпіон також пожартував, що українці традиційно критично ставляться до представників влади, особливо від "правлячої партії", тому такий поєдинок неодмінно привернув би значну увагу: "Тут у будь-якому разі один точно отримає на горіхи. Думаю, це точно зацікавить наших людей", — сказав Беленюк.

Жан Беленюк наголосив, що не намагається привернути до себе увагу гучними заявами. За його словами, пропозиція щодо поєдинку є серйозною, а його команда вже контактує з представниками Миколи Тищенка.

При цьому спортсмен визнав, що зараз у його ймовірного суперника непростий період. Попри це Беленюк заявив, що готовий перейти до конкретних домовленостей, якщо опонент погодиться.

Нагадаємо, Жан Беленюк скоро дебютує в професійних змішаних єдиноборствах. У київському Палаці спорту 11 липня він проведе свій перший бій за правилами ММА проти досвідченого ексбійця Bellator Хаїма Гозалі.

Беленюк буде битись із Хаїмом Гозалі

Жан Беленюк – один із найуспішніших борців греко-римського стилю в історії України. Він зібрав повний комплект олімпійських нагород на трьох останніх Іграх – "срібло" Ріо-2016, "золото" Токіо-2020 та "бронзу" Парижа-2024. Крім того, Беленюк двічі ставав чемпіоном світу та тричі – чемпіоном Європи.

Водночас про свої навички в ударній техніці спортсмен ще наприкінці минулого року висловлювався досить самокритично та казав, що нічого не тямить у боксі: "Для початку мені потрібно поставити хоч якийсь удар, бо в мене немає бійцівської техніки".

Фокус писав, що Миколу Тищенка підозрюють у вимаганні, прикритті шахрайських схем та відмиванні коштів.

А сам Жан Беленюк розповідав, скільки йому потрібно грошей для того, щоб комфортно жити у Києві.