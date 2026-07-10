"Залог внесен, так что бой состоится": Жан Беленюк вызвал Николая Тищенко на поединок по ММА

Олимпийский чемпион Жан Беленюк подтвердил, что хочет сразиться по правилам ММА с народным депутатом Николаем Тищенко. Спортсмен говорит, что переговоры уже идут.

В настоящее время Жан Беленюк готовится к дебютному поединку в смешанных единоборствах. И подтвердил, что не отказывается от идеи выйти в октагон против своего коллеги по парламенту. Борец уверяет, что это не шутка, а вполне реальная инициатива, которая может получить продолжение, пишет vRinge.

Жан Беленюк говорит, что бой с Тищенко состоится Фото: Жан Беленюк/Facebook

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк подтвердил, что хотел бы провести бой по правилам ММА со своим коллегой по фракции Николаем Тищенко.

Спортсмен рассказал, что эта идея возникла после громкого инцидента с участием Тищенко. После заседания ВАКС общественный активист Виктор Лахно бросил в депутата помидоры, а тот бросился догонять мужчину, демонстрируя боевые стойки, которые активно обсуждали в соцсетях.

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По словам Беленюка, именно тогда он обратил внимание на физическую подготовку своего коллеги.

"Я заметил, что он хорошо двигается. Что он такой боевой парень с ярким и разнообразным прошлым. Думаю, если у него будет желание, то это было бы интересно для многих украинцев", — сказал Беленюк в интервью.

Чемпион также пошутил, что украинцы традиционно критично относятся к представителям власти, особенно из "правящей партии", поэтому такой поединок непременно привлек бы значительное внимание: "Здесь в любом случае один точно получит по шее. Думаю, это точно заинтересует наших людей", — сказал Беленюк.

Жан Беленюк подчеркнул, что не пытается привлечь к себе внимание громкими заявлениями. По его словам, предложение о поединке является серьезным, а его команда уже поддерживает контакты с представителями Николая Тищенко.

При этом спортсмен признал, что сейчас у его вероятного соперника наступил непростой период. Несмотря на это, Беленюк заявил, что готов перейти к конкретным договоренностям, если соперник согласится.

Напомним, что Жан Беленюк вскоре дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах. 11 июля в киевском Дворце спорта он проведет свой первый бой по правилам ММА против опытного экс-бойца Bellator Хаима Гозали.

Беленюк сразится с Хаимом Гозали

Жан Беленюк — один из самых успешных борцов греко-римского стиля в истории Украины. Он завоевал полный комплект олимпийских наград на трех последних Играх – "серебро" в Рио-2016, "золото" в Токио-2020 и "бронзу" в Париже-2024. Кроме того, Беленюк дважды становился чемпионом мира и трижды — чемпионом Европы.

В то же время о своих навыках в ударной технике спортсмен ещё в конце прошлого года отзывался довольно самокритично и говорил, что ничего не смыслит в боксе: "Для начала мне нужно нанести хоть какой-нибудь удар, потому что у меня нет бойцовской техники".

Издание "Фокус" сообщало , что Николая Тищенко подозревают в вымогательстве, содействии мошенническим схемам и отмывании средств.

А сам Жан Беленюк рассказывал, сколько ему нужно денег, чтобы комфортно жить в Киеве.