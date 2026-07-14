Девять стран предлагают лишить Международный олимпийский комитет финансирования: причины

Восемь стран мира поддержали инициативу Эстонии о прекращении финансирования международных спортивных организаций, допускающих возвращение России и Беларуси на международные соревнования.

Там предлагают исключить спортивные организации из программы Erasmus+ и других мероприятий ЕС, предусматривающих финансирование организаций. Об этом сообщает Министерство культуры Эстонии.

Девять стран — Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция — обратились к комиссару Еврокомиссии по вопросам спорта Глену Микалефу с призывом лишить финансирования со стороны Евросоюза как глобальные организации, в частности, Международный олимпийский комитет, так и организации отдельных видов спорта — Международную федерацию фехтования (FIE) и World Aquatics.

Там также призывают ограничить участие этих организаций в будущих мероприятиях и обсуждениях, посвящённых развитию спорта в мире.

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Сколько денег получают эти организации от ЕС

Общий годовой бюджет спортивного направления программы Erasmus+ составляет около 90 миллионов евро. В дальнейшем его планируется увеличить до 110 миллионов евро.

В то же время большую часть финансирования Международный олимпийский комитет получает за счет частных средств, в частности, от продажи прав на трансляцию.

При этом организации не получают конкретного финансирования от ЕС, однако часто подают заявки на гранты в размере сотен тысяч евро.

В то же время министр культуры Эстонии Хейди Пурга подчеркнула, что эта инициатива направлена не на ограничение финансирования, а скорее на то, чтобы дать политический сигнал о недопустимости возвращения России и Беларуси к международным соревнованиям.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.