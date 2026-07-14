Дев'ять країн пропонують позбавити Міжнародний олімпійський комітет фінансування: причини

Вісім країн світу підтримали ініціативу Естонії щодо позбавлення фінансування міжнародних спортивних організацій, які допускають повернення Росії та Білорусі на міжнародні змагання.

Там пропонують виключити спортивні організації з програми Erasmus+ та з інших заходів ЄС, які передбачають фінансування організацій. Про це повідомляє Міністерство культури Естонії.

Дев'ять країн — Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція — звернулися до комісара Єврокомісії з питань спорту Глена Мікалефа з закликом позбавити фінансування з боку Євросоюзу як глобальні організації, зокрема, Міжнародний олімпійський комітет, так і організації окремих видів спорту — Міжнародну федерацію фехтування (FIE) та World Aquatics.

Там також закликають обмежити участь цих організацій у майбутніх заходах та обговореннях на тему розвитку спорту у світі.

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Скільки грошей отримують ці організації від ЄС

Загальний річний бюджет спортивного напрямку програми Erasmus+ складає близько 90 мільйонів євро. У подальшому його планується збільшити до 110 мільйонів євро.

Водночас більшість фінансування Міжнародний олімпійський комітет отримує від приватних коштів, зокрема, від продажу трансляцій.

Натомість організації конкретного фінансування від ЄС не отримують, однак часто подаються на гранти обсягом у сотні тисяч євро.

Водночас міністерка культури Естонії Хейді Пурга наголосила, що ініціатива спрямована не на обмеження фінансування, а більше на те, аби надати політичний сигнал про неприпустимість повернення Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.