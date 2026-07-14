"Реал" обратился к УЕФА с просьбой лишить "Барселону" четырех трофеев Лиги чемпионов: в чем причина

Мадридский "Реал", за который выступает украинец Андрей Лунин, обратился в УЕФА с просьбой лишить "Барселону" титулов, завоеванных в период с 2001 по 2018 год.

Причиной такого обращения стало расследование, в ходе которого было установлено, что бывший вице-президент Технического комитета арбитров (CTA) Испании Хосе Мария Энрикес Негрейри получал выплаты от каталонского клуба. Об этом сообщает издание AS.

"Реал" обратился в суд с просьбой предоставить документацию о том, какие механизмы борьбы с коррупцией действовали в "Барселоне" в период с 2010 по 2018 год, а также действительно ли они применялись на практике.

Кроме того, юристы столичного клуба требуют предоставить им счета-фактуры, разрешения на проведение платежей, внутреннюю документацию и аудиторские отчеты компаний Tresep, Radamanto и Best Norton, которые до этого не были привлечены к делу.

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Параллельно с этим "Реал" продолжает вести "спортивную" борьбу до тех пор, пока по этому делу не будет вынесено справедливое решение.

В период с 2001 по 2018 год "Барселона" четыре раза выиграла Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА, а также девять раз становилась чемпионом Испании.

Дело Негрейры — что известно

В период с 2001 по 2018 год "Барселона" выплатила около 7–8 миллионов евро компаниям, связанным с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, который на тот момент был вице-президентом Технического комитета судей Испании (CTA).

Прокуроры по делу утверждают, что эти выплаты были направлены на то, чтобы повлиять на судей или обеспечить их благосклонное отношение, тогда как клуб настаивает, что они были за "технические отчеты" и услуги по скаутингу судей и молодых игроков.

В 2024 году отклонили рассмотрение дела как о взяточничестве, поскольку Негрейра не считался государственным служащим. Однако в октябре 2025 года суд официально постановил, что ответчиком по делу будет именно футбольный клуб "Барселона", а не отдельные лица.

Следователи утверждают, что "Барселона" предоставила недостаточно доказательств того, что "отчеты о судьях" или "консультационные услуги" действительно были оказаны, называя их "фиктивными отчетами". "Барселону" обвиняют в систематической коррупции между частными лицами в спорте — то есть в поддержании договоренности, которая может поставить под угрозу спортивную целостность.

В свою очередь, сторона защиты указывает на отсутствие доказательств того, что какие-либо решения судей или результаты матчей были изменены.

Кроме того, адвокаты отмечают, что большинство выплат было произведено слишком давно, чтобы за них можно было привлечь к ответственности.

Ранее Фокус рассказывал о том, как появился футбольный клуб "Барселона", изменивший историю футбола.

Напомним, что легендарный португальский тренер Жозе Моуринью во второй раз в своей карьере возглавил мадридский "Реал".