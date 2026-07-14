"Реал" попросив УЄФА позбавити "Барселону" чотирьох трофеїв Ліги Чемпіонів: у чому причина

Мадридський "Реал", за який виступає українець Андрій Лунін, звернувся до УЄФА з проханням позбавити "Барселону" титулів, які були здобуті з 2001 по 2018 рік.

Причиною такого звернення стало розслідування, яке встановило, що колишній віцепрезидент Технічного комітету арбітрів (CTA) Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі отримував виплати від каталонського клубу. Про це повідомляє видання AS.

"Реал" звернувся до суду з проханням надати документацію щодо того, які механізми боротьби з корупцією діяли в "Барселоні" у період між 2010 та 2018 роками, а також чи дійсно застосовувалися вони на практиці.

Також юристи столичного клубу вимагають, аби їм надали рахунки-фактури, дозволи на проведення платежів, внутрішню документацію та аудиторські звіти компаній Tresep, Radamanto і Best Norton, які до цього не були долучені до справи.

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Паралельно з цим "Реал" продовжує проводити "спортивну" боротьбу, допоки у справі не буде винесено справедливе рішення.

У період з 2001 по 2018 рік "Барселона" 4 рази виграла Лігу чемпіонів і тричі – Суперкубок УЄФА, а також 9 разів стала чемпіоном Іспанії.

Справа Негрейри — що відомо

У період між 2001 та 2018 роком "Барселона" виплатила близько 7–8 мільйонів євро компаніям, пов'язаним з Хосе Марією Енрікесом Негрейрою, який на той момент був віцепрезидентом Технічного комітету суддів Іспанії (CTA).

Прокурори у справі стверджують, що ці виплати мали на меті вплинути або забезпечити сприятливе ставлення з боку суддів, тоді як клуб наполягає, що вони були за "технічні звіти" та послуги зі скаутингу про суддів та молодих гравців.

У 2024 році справу відмовилися розглядати як хабарництво, бо Негрейра не вважався державним службовцем. Однак у жовтні 2025 року суд офіційно ухвалив рішення, що відповідачем у справі буде саме футбольний клуб "Барселона", а не окремі особи.

Слідчі стверджують, що "Барселона" надала недостатньо доказів того, що "звіти про суддів" або "консультаційні послуги" фактично були надані, називаючи їх "примарними звітами". "Барселону" звинувачують у систематичній корупції між приватними особами у спорті — тобто, у підтримці домовленості, яка може поставити під загрозу спортивну цілісність.

Натомість сторона захисту вказує на відсутність доказів того, що якісь рішення суддів або результати матчів були змінені.

Крім того, адвокати наголошують, що більшість виплат була здійснена занадто давно, аби за них можна було притягнути до відповідальності.

Раніше Фокус розповідав про те, як з'явився футбольний клуб "Барселона", який змінив історію футболу.

Нагадаємо, що легендарний португальський тренер Жозе Моурінью вдруге в своїй кар'єрі очолив мадридський "Реал".