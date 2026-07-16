Скандал на ЧМ-2026: игроков Аргентины требуют не пускать в финал из-за провокационного баннера об Англии

Сборную Аргентины призывают наказать после победы над сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. Игроки отпраздновали выход в финал с провокационным баннером, на котором было написано, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.

Кристиан Ромеро, Джовани Ло Сельсо и Лисандро Мартинес были среди тех, кто после финального свистка праздновал победу на поле, демонстрируя скандальный баннер, а рядом с ним танцевал Лионель Месси. Об этом пишет Daily Mail.

Транспарант с аргентинским названием Фолклендских островов — Лас-Мальвинас — держали и аргентинские болельщики. Этот архипелаг является предметом длительного территориального спора между Великобританией и Аргентиной. В 1982 году между странами даже произошла кратковременная война, по итогам которой острова остались под контролем Соединённого Королевства.

Ранее ФИФА запретила вывешивать на стадионе флаги, содержащие упоминание о Фолклендских островах, в связи с их политической значимостью. Поэтому этот инцидент может иметь последствия, и о нём, вероятно, сообщат соответствующие футбольные органы.

Відео дня

Игроки сборной Аргентины с баннером о Фолклендских островах Фото: Reuters

Издание пишет, что теперь сборной Аргентины могут грозить дисциплинарные санкции, например, штраф.

Больше всего пользователей сети возмутил баннер. В нём содержится призыв лишить Ромеро капитанской повязки в "Тоттенхэме" и потребовать от "Манчестер Юнайтед" продать Мартинеса за их участие в этой акции. Возмущённые болельщики также призывают не допускать аргентинскую сборную к участию в финале.

Однако, как пишут СМИ, отстранение игроков от участия в финале ЧМ маловероятно, особенно на фоне того, что судьи во время футбольного турнира проявляли предвзятость по отношению к сборной Аргентины. К тому же предыдущие санкции едва ли мешали представителям Аргентины использовать лозунги об островах в прошлом.

Накануне матча издание Daily Mail сообщило, что ФБР признало полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины "самым рискованным" матчем на данный момент. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони призвал к спокойствию, хотя игроки его команды на протяжении всего турнира пели песню, посвященную Фолклендским островам.

Напомним, Фокус вел текстовую трансляцию матча Аргентина — Англия, в ходе которого сборная Аргентины одержала победу и теперь сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026.