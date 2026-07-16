Скандал на ЧС-2026: гравців Аргентини вимагають не пустити у фінал через провокативний банер про Англію

Збірну Аргентини закликають покарати після перемоги над збірною Англії у півфінальному матчі Чемпіонату світу. Гравці святкували вихід у фінал із провокативним банером про те, що Фолклендські острови належать Аргентині.

Крістіан Ромеро, Джовані Ло Сельсо та Лісандро Мартінес були серед тих, хто після фінального свистка тріумфували на полі, демонструючи скандальний банер, а поруч з ним танцював Ліонель Мессі. Про це пише Daily Mail.

Транспарант, на якому було вказано аргентинську назву Фолклендських островів — Лас-Мальвінас — тримали й аргентинські вболівальники. Цей архіпелаг є темою тривалої територіальної суперечки між Великою Британією та Аргентиною. У 1982 році між країнами навіть відбулася коротка війна, за результатами якої острови залишилися під контролем Сполученого Королівства.

ФІФА раніше заборонила вивішування на стадіоні прапорів, що містять згадку про Фолклендські острови, через їхнє політичне питання. Тож цей інцидент може мати наслідки і про нього, ймовірно, повідомлять відповідні футбольні органи.

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Гравці збірної Аргентини з банером про Фолклендські острови Фото: Reuters

Видання пише, що тепер на збірну Аргентини можуть чекати дисциплінарні санкції, наприклад, штраф.

Найбільше банер обурив користувачів мережі. Там закликають позбавити Ромеро капітанської пов'язки в "Тоттенхемі" та закликати "Манчестер Юнайтед" продати Мартінеса за їхню участь у цій акції. Обурені вболівальники також закликають не пускати аргентинську збірну брати участь у фіналі.

Однак, як пише медіа, відсторонення гравців від участі у фіналі ЧС малоймовірне, особливо на тлі того, що судді під час футбольного турніру були упередженими щодо аргентинської збірної. До того ж попередні санкції мало чим заважали представникам Аргентини використовувати гасла про острови у минулому.

Напередодні гри видання Daily Mail писало, що ФБР визнало півфінал чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та Аргентини "найризикованішим" матчем на цей момент. Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні закликав до спокою, хоча гравці його команди упродовж турніру співали пісню, присвячену Фолклендським островам.

Нагадаємо, Фокус вів текстову трансляцію матчу Аргентина — Англія, в ході якого аргентинська збірна виборола перемогу і тепер зіграє з Іспанією у фіналі ЧС-2026.