Дэвид Бекхэм расплакался на игре Англия-Аргентина: СМИ вспомнили про матч 1998 года и войну (видео)

Для бывшего футболиста матч полуфинала стал особенно болезненной темой, ведь именно он оказался в центре внимания, когда сборная Англии проиграла на ЧМ-1998.

Вечером 15 июля в Атланте, штат Джорджия, состоялся исторический матч ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины. Его сопровождали как политические скандалы, касающиеся Фолклендских островов, так и спортивные драмы, так как противостояние между футболистами продолжало геополитическую драму. В центре нее оказался Дэвид Бекхэм, который выглядел убитым горем, когда Аргентина выбила Англию из чемпионата мира по футболу. Фокус собрал все, что известно.

Дэвид Бекхэм эмоционально отреагировал на поражение Англии

Легендарный 51-летний футболист и его семья выглядели убитыми горем после того, как сборная Англии проиграла в полуфинале со счетом 2:1.

21-летний сын Дэвида, Круз, утешал плачущего отца после игры. Бекхэмы присутствовали почти в полном составе: с отцом в Атланту приехали также его дети Харпер и Ромео.

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Сборная Англии вела со счетом 1:0, когда Энтони Гордон на 55-й минуте отправил мяч в сетку ворот.

Но как раз тогда, когда болельщики думали, что дело почти сделано, Аргентина совершила поздний камбэк: Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили голы с разницей всего в семь минут.

Семья присоединилась к английским болельщикам, исполнявшим национальный гимн, но их пение было заглушено громким свистом аргентинских болельщиков.

Дэвиду пришлось наблюдать за тем, как сборная его родины играет против его хорошего друга Лионеля Месси , который выступает за его команду "Интер Майами".

Англия и Аргентина – футбольное противостояние

Англия и Аргентина пять раз встречались между собой на чемпионатах мира и трижды скандалы невероятно громкими.

ЧМ-1966. Ограбление ради короны

В четвертьфинале Англия обыграла Аргентину — 1:0. Аргентинцы до сих пор убеждены, что Джеффри Херст забил гол из офсайда. А матч называют не иначе, как "ограбление ради короны". Также немецкий арбитр Рудольф Крайтляйн удалил капитана аргентинцев Антонио Раттина за "грубые высказывания" и это притом, что немец не знал испанского, так что никак не мог понять, что тот говорит.

Cкандал на ЧМ-1966

Тогда в футболе еще не было красных карточек и тысячи зрителей не понимали, что происходит на поле. Раттин потребовал переводчика, игру остановили на девять минут, а когда ему все таки пришлось уйти, то он демонстративно сел на красную ковровую дорожку, по которой имела право ходить только королева Великобритании Елизавета II. В итоге Раттина увела полиция.

ЧМ-1986. Рука бога

Тогда война на Фолклендские острова между Великобританией и Аргентиной была еще жива в памяти. И когда команды встретились в четвертьфинале и Аргентина выиграла — 2:1 благодаря двум голам Марадоны.

"Рука бога" от Марадоны

То это вызвало грандиозный скандал, так как первый гол Диего забил рукой, издевательски заявив, что это была "рука бога". Протесты англичан ни к чему не привели.

ЧМ-1998. "Тупой мальчишка" Бекхэм

Матч 1/8 финала завершился вничью — 2:2, а серию пенальти выиграла Аргентина — 4:3. Во втором тайме Дэвид Бекхэм ударил ногой Диего Симеоне и был удален с поля.

Скандал с Бекхэмом на ЧМ-1998

После матча Daily Mirror вышла с заголовком: "Десять героических львов и один тупой мальчишка". Бекхэм после этого получал угрозы и его освистывали на каждом матче. Так что очередной проигрыш Англии стал для него очень личным делом.

Война за Фолклендские острова – когда геополитика перешла на футбол

Фолклендская война, которую в Аргентине называют Мальвинской, случилась в период с 2 апреля по 14 июня 1982 года. Это была война за две британские заморские территории в Южной Атлантике.. Началось все, когда Аргентина вторглась и захватила Фолклендские острова (Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов на следующий день) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала. 5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС Аргентины перед высадкой морского десанта на территории островов. Конфликт завершился поражением Аргентины. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Острова находятся у берегов Аргентины и были дважды "открыты" Великобританией и Францией. Когда Аргентина обрела независимость в 19 веке, она потребовала вернуть острова. И претендует на них до сих пор.

Напомним, сборную Аргентины призывают наказать после победы над сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. Игроки отпраздновали выход в финал с провокационным баннером, на котором было написано, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.

Перед матчем его признали "рискованным", усилили полицейские патрули и привлекли ФБР.