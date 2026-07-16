Дэвид Бекхэм расплакался на игре Англия-Аргентина: СМИ вспомнили про матч 1998 года и войну (видео)
Для бывшего футболиста матч полуфинала стал особенно болезненной темой, ведь именно он оказался в центре внимания, когда сборная Англии проиграла на ЧМ-1998.
Вечером 15 июля в Атланте, штат Джорджия, состоялся исторический матч ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины. Его сопровождали как политические скандалы, касающиеся Фолклендских островов, так и спортивные драмы, так как противостояние между футболистами продолжало геополитическую драму. В центре нее оказался Дэвид Бекхэм, который выглядел убитым горем, когда Аргентина выбила Англию из чемпионата мира по футболу. Фокус собрал все, что известно.
Легендарный 51-летний футболист и его семья выглядели убитыми горем после того, как сборная Англии проиграла в полуфинале со счетом 2:1.
21-летний сын Дэвида, Круз, утешал плачущего отца после игры. Бекхэмы присутствовали почти в полном составе: с отцом в Атланту приехали также его дети Харпер и Ромео.
Сборная Англии вела со счетом 1:0, когда Энтони Гордон на 55-й минуте отправил мяч в сетку ворот.
Но как раз тогда, когда болельщики думали, что дело почти сделано, Аргентина совершила поздний камбэк: Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили голы с разницей всего в семь минут.
Семья присоединилась к английским болельщикам, исполнявшим национальный гимн, но их пение было заглушено громким свистом аргентинских болельщиков.
Дэвиду пришлось наблюдать за тем, как сборная его родины играет против его хорошего друга Лионеля Месси , который выступает за его команду "Интер Майами".
Англия и Аргентина – футбольное противостояние
Англия и Аргентина пять раз встречались между собой на чемпионатах мира и трижды скандалы невероятно громкими.
ЧМ-1966. Ограбление ради короны
В четвертьфинале Англия обыграла Аргентину — 1:0. Аргентинцы до сих пор убеждены, что Джеффри Херст забил гол из офсайда. А матч называют не иначе, как "ограбление ради короны". Также немецкий арбитр Рудольф Крайтляйн удалил капитана аргентинцев Антонио Раттина за "грубые высказывания" и это притом, что немец не знал испанского, так что никак не мог понять, что тот говорит.
Тогда в футболе еще не было красных карточек и тысячи зрителей не понимали, что происходит на поле. Раттин потребовал переводчика, игру остановили на девять минут, а когда ему все таки пришлось уйти, то он демонстративно сел на красную ковровую дорожку, по которой имела право ходить только королева Великобритании Елизавета II. В итоге Раттина увела полиция.
ЧМ-1986. Рука бога
Тогда война на Фолклендские острова между Великобританией и Аргентиной была еще жива в памяти. И когда команды встретились в четвертьфинале и Аргентина выиграла — 2:1 благодаря двум голам Марадоны.
То это вызвало грандиозный скандал, так как первый гол Диего забил рукой, издевательски заявив, что это была "рука бога". Протесты англичан ни к чему не привели.
ЧМ-1998. "Тупой мальчишка" Бекхэм
Матч 1/8 финала завершился вничью — 2:2, а серию пенальти выиграла Аргентина — 4:3. Во втором тайме Дэвид Бекхэм ударил ногой Диего Симеоне и был удален с поля.
После матча Daily Mirror вышла с заголовком: "Десять героических львов и один тупой мальчишка". Бекхэм после этого получал угрозы и его освистывали на каждом матче. Так что очередной проигрыш Англии стал для него очень личным делом.
Война за Фолклендские острова – когда геополитика перешла на футбол
Фолклендская война, которую в Аргентине называют Мальвинской, случилась в период с 2 апреля по 14 июня 1982 года. Это была война за две британские заморские территории в Южной Атлантике.. Началось все, когда Аргентина вторглась и захватила Фолклендские острова (Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов на следующий день) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала. 5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС Аргентины перед высадкой морского десанта на территории островов. Конфликт завершился поражением Аргентины. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.
Острова находятся у берегов Аргентины и были дважды "открыты" Великобританией и Францией. Когда Аргентина обрела независимость в 19 веке, она потребовала вернуть острова. И претендует на них до сих пор.
Напомним, сборную Аргентины призывают наказать после победы над сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. Игроки отпраздновали выход в финал с провокационным баннером, на котором было написано, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.
Перед матчем его признали "рискованным", усилили полицейские патрули и привлекли ФБР.