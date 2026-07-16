Девід Бекхем розплакався під час матчу "Англія — Аргентина": ЗМІ згадали про матч 1998 року та війну (відео)

Для колишнього футболіста матч півфіналу став особливо болючою темою, адже саме він опинився в центрі уваги, коли збірна Англії програла на ЧС-1998.

Увечері 15 липня в Атланті, штат Джорджія, відбувся історичний матч ЧС-2026 між збірними Англії та Аргентини. Його супроводжували як політичні скандали, пов’язані з Фолклендськими островами, так і спортивні драми, оскільки протистояння між футболістами продовжувало геополітичну драму. У центрі уваги опинився Девід Бекхем, який був у розпачі, коли Аргентина вибила Англію з чемпіонату світу з футболу. Фокус зібрав усе, що відомо.

Девід Бекхем емоційно відреагував на поразку Англії

Легендарний 51-річний футболіст та його родина виглядали пригніченими після того, як збірна Англії програла у півфіналі з рахунком 2:1.

21-річний син Девіда, Круз, втішав батька, який плакав після гри. Сім’я Бекхемів була присутня майже у повному складі: разом із батьком до Атланти приїхали також його діти — Харпер і Ромео.

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Збірна Англії вела з рахунком 1:0, коли Ентоні Гордон на 55-й хвилині забив м'яч у ворота.

Але саме тоді, коли вболівальники думали, що справа майже зроблена, Аргентина здійснила пізній камбек: Енцо Фернандес і Лаутаро Мартінес забили голи з різницею всього в сім хвилин.

Сім'я приєдналася до англійських уболівальників, які співали національний гімн, але їхній спів заглушили гучні свистки аргентинських уболівальників.

Девіду довелося спостерігати за тим, як збірна його батьківщини грає проти його хорошого друга Ліонеля Мессі, який виступає за його команду "Інтер Маямі".

Англія та Аргентина — футбольне протистояння

Англія та Аргентина п’ять разів зустрічалися між собою на чемпіонатах світу, і тричі це супроводжувалося неймовірно гучними скандалами.

ЧС-1966. Пограбування заради корони

У чвертьфіналі Англія обіграла Аргентину — 1:0. Аргентинці досі переконані, що Джеффрі Херст забив гол з офсайду. А цей матч називають не інакше, як "пограбування заради корони". Також німецький арбітр Рудольф Крайтляйн вилучив капітана аргентинців Антоніо Раттіна за "грубі висловлювання", причому німець не знав іспанської, тож ніяк не міг зрозуміти, що той говорить.

Скандал на ЧС-1966

Тоді у футболі ще не було червоних карток, і тисячі глядачів не розуміли, що відбувається на полі. Раттін зажадав перекладача, гру зупинили на дев'ять хвилин, а коли йому все-таки довелося піти, він демонстративно сів на червону килимову доріжку, по якій мала право ходити лише королева Великої Британії Єлизавета II. У підсумку Раттіну відвела поліція.

ЧС-1986. Рука Бога

Тоді війна за Фолклендські острови між Великою Британією та Аргентиною ще була свіжою в пам’яті. І коли команди зустрілися у чвертьфіналі, Аргентина перемогла з рахунком 2:1 завдяки двом голам Марадони.

"Рука Бога" від Марадони

Це викликало грандіозний скандал, оскільки перший гол Дієго забив рукою, знущально заявивши, що це була "рука Бога". Протести англійців ні до чого не привели.

ЧС-1998. "Тупий хлопчисько" Бекхем

Матч 1/8 фіналу завершився внічию — 2:2, а серію пенальті виграла Аргентина — 4:3. У другому таймі Девід Бекхем вдарив ногою Дієго Сімеоне і був вилучений з поля.

Скандал із Бекхемом на ЧС-1998

Після матчу газета Daily Mirror вийшла з заголовком: "Десять героїчних левів і один дурнуватий хлопчисько". Після цього Бекхем отримував погрози, і його освистували на кожному матчі. Тож чергова поразка Англії стала для нього дуже особистою справою.

Війна за Фолклендські острови — коли геополітика перейшла у сферу футболу

Фолклендська війна, яку в Аргентині називають Мальвінською, відбулася в період з 2 квітня по 14 червня 1982 року. Це була війна за дві британські заморські території в Південній Атлантиці. Усе почалося, коли Аргентина вторглася й захопила Фолклендські острови (а наступного дня — Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови) у спробі встановити суверенітет, на який вона претендувала. 5 квітня уряд Великої Британії відправив військово-морське оперативне з’єднання для атаки ВМС та ВПС Аргентини перед висадкою морського десанту на території островів. Конфлікт завершився поразкою Аргентини. Загалом під час бойових дій загинуло 649 аргентинських і 255 британських військовослужбовців, а також троє мешканців Фолклендських островів.

Острови розташовані біля берегів Аргентини і були двічі "відкриті" Великою Британією та Францією. Коли Аргентина здобула незалежність у 19 столітті, вона зажадала повернути острови. І досі претендує на них.

Нагадаємо, збірну Аргентини закликають покарати після перемоги над збірною Англії у півфінальному матчі чемпіонату світу. Гравці відсвяткували вихід у фінал із провокаційним банером, на якому було написано, що Фолклендські острови належать Аргентині.

Перед матчем його визнали "ризикованим", посилили поліцейські патрулі та залучили ФБР.