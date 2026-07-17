Футболистам на ЧМ-2026 подарят огромные перстни с бриллиантами: остатки продадут фанатам

ФИФА создала 2026 колец, 30 из которых достанутся Испании или Аргентине, смотря, кто из них выиграет ЧМ-2026, а 1996 будут доступны болельщикам по всему миру в рамках последней попытки заработать деньги, как говорят критики нововведения.

Чемпионские кольца – это традиция американского футбола. На Суперкубке победители обычно получают в подарок массивные перстни, усыпанные бриллиантами. Решение ФИФА перенести этот обычай и на европейский футбол уже вызвало волну критики и обвинения в "американизации этой прекрасной игры", пишет Telegraph.

Чемпионские кольца дарят на Супербоуле в США

Подражание ФИФА формату Суперкубка уже привело к созданию шоу в перерыве матча, которое может длиться до получаса, нарушая Правила игры, запрещающие перерыв, превышающий 15 минут.

Объявляя о новых кольцах, в ФИФА заявили: "В дополнение к культовому трофею и престижным золотым медалям, команде-победительнице будет вручен новый символ триумфа".

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"Впервые в истории соревнований ФИФА победители турнира получат эксклюзивные чемпионские кольца, что привнесет одну из самых узнаваемых американских спортивных традиций в мировую игру", — сказали в организации.

Кольца будут усыпаны бриллиантами

Каждое чемпионское кольцо будет частью строго ограниченной серии, состоящей всего из 2026 экземпляров с индивидуальными номерами, что является "прямой данью уважения самому турниру". Из них 30 будут вручены команде-победительнице, а 1996 будут доступны болельщикам по всему миру в качестве официально лицензированного продукта, что, по словам ФИФА, позволит фанатам стать обладателями "уникального кусочка истории Чемпионата мира по футболу FIFA 2026".

При этом Международную федерацию футбола уже обвинили в "последней попытке" заработать на фанатах футбола, которые уже жаловались на непомерно высокие цены на билеты.

"На одной стороне кольца красуется кубок мира по футболу FIFA, а другая сторона будет оформлена в соответствии с символикой команды-победительницы. Каждое кольцо будет иметь индивидуальный номер, будет изготовлено на заказ и поставляться с собственным сертификатом подлинности", — пообещали в ФИФА.

Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца в память об этом событии. Затем каждое из 30 колец для победителей будет изготовлено на заказ и официально вручено позднее.

Кольца Супербоула вручаются победителям финального матча чемпионата НФЛ и обычно изготавливаются из желтого или розового золота и инкрустируются бриллиантами. На них, как правило, указывается название команды, логотип, титул "Чемпионы мира" и номер Супербоула, обозначенный римскими цифрами. Кольца ЧМ-2026, видимо, будут выглядеть также.

Напомним, ранее матч между Аргентиной и Англией закончился слезами Дэвида Бекхэма, который не смог привести сборную к победе в 1998 году.

А сборную Аргентины призывают наказать после победы над сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира. Игроки отпраздновали выход в финал с провокационным баннером, на котором было написано, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.