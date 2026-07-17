Футболістам на ЧС-2026 подарують величезні персні з діамантами: залишки продадуть уболівальникам

ФІФА виготовила 2026 кілець, 30 з яких дістануться Іспанії або Аргентині, залежно від того, хто з них виграє ЧС-2026, а 1996 будуть доступні вболівальникам по всьому світу в рамках останньої спроби заробити гроші, як зазначають критики цього нововведення.

Чемпіонські персні — це традиція американського футболу. На Суперкубку переможці зазвичай отримують у подарунок масивні персні, усіяні діамантами. Рішення ФІФА перенести цей звичай і на європейський футбол уже викликало хвилю критики та звинувачення в "американізації цієї прекрасної гри", пише Telegraph.

Чемпіонські персні вручають на Суперкубку у США

Наслідування ФІФА формату Суперкубка вже призвело до створення шоу під час перерви в матчі, яке може тривати до півгодини, порушуючи Правила гри, що забороняють перерву, яка перевищує 15 хвилин.

Анонсуючи нові персні, у ФІФА заявили: "На додаток до культового трофея та престижних золотих медалей команді-переможниці буде вручено новий символ тріумфу".

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"Вперше в історії змагань ФІФА переможці турніру отримають ексклюзивні чемпіонські персні, що дозволить впровадити одну з найвідоміших американських спортивних традицій у світовий футбол", — зазначили в організації.

Кільця будуть інкрустовані діамантами

Кожне чемпіонське кільце стане частиною суворо обмеженої серії, що складається всього з 2026 екземплярів з індивідуальними номерами, що є "прямою даниною поваги самому турніру". З них 30 будуть вручені команді-переможниці, а 1996 — будуть доступні вболівальникам по всьому світу як офіційно ліцензований продукт, що, за словами ФІФА, дозволить фанатам стати власниками "унікального шматочка історії Чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026".

При цьому Міжнародну федерацію футболу вже звинуватили в "останній спробі" заробити на вболівальниках, які вже скаржилися на надмірно високі ціни на квитки.

"На одній стороні кільця красується кубок світу з футболу ФІФА, а інша сторона буде оформлена відповідно до символіки команди-переможниці. Кожне кільце матиме індивідуальний номер, буде виготовлено на замовлення та постачатиметься з власним сертифікатом автентичності", — пообіцяли у ФІФА.

Одразу після фіналу капітан та головний тренер команди-переможця отримають тимчасові персні на згадку про цю подію. Потім кожне з 30 перснів для переможців буде виготовлено на замовлення та офіційно вручено пізніше.

Кільця Супербоулу вручаються переможцям фінального матчу чемпіонату НФЛ і, як правило, виготовляються з жовтого або рожевого золота та інкрустуються діамантами. На них, як правило, вказується назва команди, логотип, титул "Чемпіони світу" та номер Супербоулу, позначений римськими цифрами. Кільця ЧС-2026, ймовірно, матимуть такий самий вигляд.

Нагадаємо, раніше матч між Аргентиною та Англією закінчився сльозами Девіда Бекхема, який не зміг привести збірну до перемоги у 1998 році.

А збірну Аргентини закликають покарати після перемоги над збірною Англії у півфінальному матчі чемпіонату світу. Гравці відсвяткували вихід у фінал із провокаційним банером, на якому було написано, що Фолклендські острови належать Аргентині.