Роналду поставил лайк под постом, в котором журналистка обвинила ФИФА в помощи Аргентине: в сети возмутились

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре небольшого скандала из-за лайка под постом в соцсетях. В видео жаловались на то, что сборная Аргентины будет получать систематическую помощь от ФИФА во время Чемпионата мира.

Под этим постом в Instagram Криштиану Роналду поставил лайк. На данный момент там более 660 тысяч лайков, а в комментариях активно упоминают, что Роналду поддерживает эту точку зрения.

Пост Роналду Фото: Скриншот

В самом видео испанская журналистка Пилар Родригес Лосантос довольно резко "раскритиковала" ФИФА за якобы систематическую поддержку сборной Аргентины. Она назвала организацию "самой коррумпированной организацией на всей планете", а также добавила, что помощь Аргентине оказывается "по экономическим причинам".

В комментариях под самим постом болельщики отмечают, что этот лайк свидетельствует о поддержке Роналду такой позиции.

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Сам Роналду пока не прокомментировал ситуацию.

В то же время в Украине мнения в комментариях разделились. Часть пользователей пишет о том, что каждый имеет право поставить лайк. Кто-то предполагает, что это сделал не сам Роналду, а вместо этого спрашивает: "Не уволили ли СММ-щика", который якобы поставил этот лайк.

Другие же считают, что такое поведение недопустимо для футболиста, и он должен извиниться за это.

"Когда на поле нечего показать, остается только лайкать посты. Почти в каждом матче ЧМ были жалобы на судейство, но Аргентина впила в горло, потому что там Месси. Фанаты Роналду никак не примут тот факт, что Месси просто лучше и он умеет добиваться результата", — написал один из комментаторов.

Напомним, что сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и выбыла из турнира. Единственный гол в матче забил Микель Мерино. Для Криштиану Роналду это был последний чемпионат мира. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Криштиану Роналду, выйдя на поле в первом туре чемпионата мира, установил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле на чемпионатах мира.