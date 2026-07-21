Роналду лайкнув пост, де журналістка звинуватила ФІФА в допомозі Аргентині: у мережі обурилися

Нападник саудівського "Аль-Насру" та збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив у невеликий скандал через свій лайк під постом у соцмережах. У відео скаржилися на те, що збірна Аргентини отримає систематичну допомогу від ФІФА під час Чемпіонату світу.

Під цим постом у Instagram Кріштіану Роналду поставив свій лайк. Наразі там понад 660 тисяч уподобайок, а в коментарях активно згадують, що Роналду підтримує цю думку.

Пост Роналду Фото: Скриншот

На самому відео іспанська журналістка Пілар Родрігес Лосантос достатньо жорстко "пройшлася" по ФІФА через нібито систематичну допомогу збірній Аргентини. Вона назвала організацію "найбільш корумпованою організацією на всій планеті", а також додала, що допомога Аргентині надається "з економічних причин".

У коментарях під самим постом вболівальники відзначають, що цей лайк свідчить про підтримку Роналду такої позиції.

Сам Роналду ситуацію наразі не коментував.

Відео дня

Водночас в Україні думки коментарів розділилися. Частина користувачів пише про те, що кожен має право на лайк. Хтось припускає, що це робив не сам Роналду, а натомість питають "чи не звільнили СММника", який нібито поставив цей лайк.

Інші ж переконують, що це неприпустима поведінка для футболіста, і він має вибачитися через це.

"Коли нічого не можеш показати на полі, лишається лише лайкати пости. Майже в кожному матчі на ЧС були скарги на суддівство, але Аргентина поперек горла, тому що там Мессі. Фанати роналду ніяк не приймуть факт, що Мессі просто кращий, і він вміє робити результат", — написав один з коментаторів.

Нагадаємо, що збірна Португалії поступилася Іспанії в матчі 1/8 Чемпіонату світу та залишила мундіаль. Єдиний гол у матчі забив Мікель Меріно. Для Кріштіану Роналду це був останній Чемпіонат світу. Про це він оголосив на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду, з'явившись на полі у першому турі Чемпіонату світу, встановив рекорд як найстарший польовий гравець, що коли-небудь виходив на футбольне поле на Чемпіонатах світу.