Роналду лайкнув пост, де журналістка звинуватила ФІФА в допомозі Аргентині: у мережі обурилися
Нападник саудівського "Аль-Насру" та збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив у невеликий скандал через свій лайк під постом у соцмережах. У відео скаржилися на те, що збірна Аргентини отримає систематичну допомогу від ФІФА під час Чемпіонату світу.
Під цим постом у Instagram Кріштіану Роналду поставив свій лайк. Наразі там понад 660 тисяч уподобайок, а в коментарях активно згадують, що Роналду підтримує цю думку.
На самому відео іспанська журналістка Пілар Родрігес Лосантос достатньо жорстко "пройшлася" по ФІФА через нібито систематичну допомогу збірній Аргентини. Вона назвала організацію "найбільш корумпованою організацією на всій планеті", а також додала, що допомога Аргентині надається "з економічних причин".
У коментарях під самим постом вболівальники відзначають, що цей лайк свідчить про підтримку Роналду такої позиції.
Сам Роналду ситуацію наразі не коментував.
Водночас в Україні думки коментарів розділилися. Частина користувачів пише про те, що кожен має право на лайк. Хтось припускає, що це робив не сам Роналду, а натомість питають "чи не звільнили СММника", який нібито поставив цей лайк.
Інші ж переконують, що це неприпустима поведінка для футболіста, і він має вибачитися через це.
"Коли нічого не можеш показати на полі, лишається лише лайкати пости. Майже в кожному матчі на ЧС були скарги на суддівство, але Аргентина поперек горла, тому що там Мессі. Фанати роналду ніяк не приймуть факт, що Мессі просто кращий, і він вміє робити результат", — написав один з коментаторів.
Нагадаємо, що збірна Португалії поступилася Іспанії в матчі 1/8 Чемпіонату світу та залишила мундіаль. Єдиний гол у матчі забив Мікель Меріно. Для Кріштіану Роналду це був останній Чемпіонат світу. Про це він оголосив на передматчевій пресконференції.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду, з'явившись на полі у першому турі Чемпіонату світу, встановив рекорд як найстарший польовий гравець, що коли-небудь виходив на футбольне поле на Чемпіонатах світу.