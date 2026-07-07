Останній мундіаль для легенди: Португалія з Роналду вилетіла з Чемпіонату світу

Збірна Португалії поступилася Іспанії в матчі 1/8 Чемпіонату світу та залишила мундіаль. Єдиний гол у матчі забив Мікель Меріно.

Для зірки португальців Кріштіану Роналду це останній Чемпіонат світу. Про це він оголосив на передматчевій конкуренції.

Матч проходив доволі рівно — обидві команди мали непогані моменти, аби відзначитися. У підсумку на 91-й хвилині відзначився Мікель Меріно, який з'явився на полі за 6 хвилин до цього. Гольовою передачею відзначився Ферран Торрес, який також з'явився з лави запасних.

Роналду на своєму останньому Чемпіонаті світу забив 3 голи — 2 Узбекистану та 1 Хорватії. Гол останнім став першим для Кріштіану у плей-офф Чемпіонатів світу попри те, що це вже шостий мундіаль для португальської легенди.

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Збірна Іспанії зіграє у чвертьфіналі мундіалю проти переможця матчу США та Бельгії. Ця гра відбудеться 7 липня о 03:00 за київським часом.

Чвертьфінал за участі Іспанії відбудеться 10 липня о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду, з'явившись на полі у першому турі Чемпіонату світу, встановив рекорд як найстарший польовий гравець, що коли-небудь виходив на футбольне поле на Чемпіонатах світу.

Фокус докладно писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.