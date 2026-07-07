Последний чемпионат мира для легенды: Португалия с Роналду вылетела из чемпионата мира

Сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и выбыла из турнира. Единственный гол в матче забил Микель Мерино.

Для звезды сборной Португалии Криштиану Роналду это последний чемпионат мира. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

Матч проходил довольно ровно — у обеих команд были неплохие моменты, чтобы забить. В итоге на 91-й минуте отличился Микель Мерино, вышедший на поле за 6 минут до этого. Голевую передачу отдал Ферран Торрес, также вышедший со скамейки запасных.

Роналду на своём последнем чемпионате мира забил 3 гола — 2 в ворота Узбекистана и 1 в ворота Хорватии. Последний гол стал первым для Криштиану в плей-офф чемпионатов мира, несмотря на то, что это уже шестой мундиаль для португальской легенды.

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Сборная Испании сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против победителя матча между США и Бельгией. Этот матч состоится 7 июля в 03:00 по киевскому времени.

Четвертьфинал с участием Испании состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Криштиану Роналду, выйдя на поле в первом туре чемпионата мира, установил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле на чемпионатах мира.

"Фокус" подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.