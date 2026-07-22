Сборная Украины U-21 получила нового главного тренера: что о нем известно

Молодежная сборная Украины до 21 года официально получила нового главного тренера. Им стал Дмитрий Михаленко, который до этого работал со сборной Украины до 19 лет.

В частности, Михайленко вывел свою сборную на чемпионат мира среди игроков до 20 лет. Об этом назначении сообщили в Украинской футбольной ассоциации.

Месяц назад, в июне 2026 года, предыдущий тренер сборной U-21, испанский специалист Унаи Мельгоса, покинул молодежную команду по истечении срока контракта.

Дмитрий Михайленко — что известно

Дмитрий Михайленко провел больше всего матчей за киевское "Динамо". Также выступал в Израиле и еще в ряде украинских клубов.

Он также сыграл 23 матча за национальную сборную Украины.

После завершения игровой карьеры Михайленко работал в молодежной команде "Днепра", а затем возглавил первую команду "Днепра".

Відео дня

Кроме того, он работал в кипрских клубах "Пафос" и "Акритас", а с 2024 года возглавил юношескую сборную Украины.

Во главе юношеской сборной Украины Михайленко успешно провел Евро-2026 U-19, заняв первое место в группе, чем обеспечил участие в Чемпионате мира 2027 U-20.

Дмитрий Михайленко — первые комментарии о назначении

После своего назначения новый тренер молодежной команды подчеркнул, что придется работать еще усерднее, поскольку "это ребята, которые через год-два могут попасть в национальную сборную". Поэтому здесь нужно уделять еще больше внимания деталям, селекции и работе.

Он также обратился к украинским болельщикам:

"Прежде всего — огромное спасибо за поддержку. Я много читаю, часто вижу людей, которые поддерживают нас и говорят добрые слова после нашего последнего выступления. Мы, мне кажется, отлично прогрессировали за эти два года. От себя хочу добавить, что будем работать ещё больше и ещё лучше, чтобы добиваться успеха и продвигать украинский футбол вперёд к самым высоким целям", — отметил Михайленко.

Напомним, что сборная Украины по футболу уверенно победила сборную Польши в товарищеском матче, который состоялся во Вроцлаве. Команда под руководством Андреа Мальдеры одержала победу со счётом 2:0.

Ранее "Фокус" сообщал , что новым тренером сборной Украины стал иностранец. Итальянский специалист Андреа Мальдера ранее работал в национальной сборной, а теперь становится главным тренером на два года.