Збірна України U-21 отримала нового головного тренера: що про нього відомо

Молодіжна збірна України віком до 21 року офіційно отримала нового головного тренера. Ним став Дмитро Михаленко, який до цього працював зі збірною України до 19 років.

Зокрема, Михайленко вивів свою збірну на Чемпіонат світу до 20 років. Про призначення повідомили в Українській асоціації футболу.

Місяць тому, у червні 2026 року, попередній тренер збірної U-21, іспанський спеціаліст Унаї Мельгоса залишив молодіжну команду, коли в нього завершився контракт.

Дмитро Михайленко — що відомо

Дмитро Михайленко найбільше матчів за київське "Динамо". Також виступав у Ізраїлі та ще в низці українських клубів.

Він також провів 23 матчі за національну збірну України.

Після завершення ігрової кар'єри Михайленко працював у молодіжній команді "Дніпра", після чого очолював першу команду "Дніпра".

Також він працював у кіпріотському "Пафосі" та "Акрітасу", а з 2024 року очолив молодіжну збірну України.

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На чолі молодіжної збірної України Михайленко провів успішне Євро-2026 U-19, вийшовши з 1 місця в групі, чим гарантував участь на Чемпіонаті світу 2027 U-20.

Дмитро Михайленко — перші коментарі про призначення

Після свого призначення новий тренер молодіжки наголосив, що треба буде більше працювати, тому що "це хлопці, які через рік-два можуть потрапити до національної збірної". Тому тут ще більше уваги треба приділяти деталям, селекції та роботі.

Він також звернувся до українських вболівальників:

"Передусім — велика подяка за підтримку. Я багато читаю, багато бачу людей, які підтримують і говорять добрі слова після нашого останнього виступу. Ми, мені здається, класно спрогресували за ці два роки. Від себе хочу додати, що будемо працювати ще більше й ще краще, щоб досягати успіху та рухати український футбол уперед до найвищих цілей", — зазначив Михайленко.

Нагадаємо, що збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Польщі у товариському матчі, який пройшов у Вроцлаві. Команда під керівництвом Андреа Мальдери здобула перемогу з рахунком 2-0.

Раніше Фокус повідомляв про те, що новим тренером збірної України став іноземець. Італійський фахівець Андреа Мальдера раніше працював у національній збірній, а тепер стає головним тренером на два роки.