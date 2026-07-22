"Бренды выстраивались в очередь": Бекхэм заработал на чемпионате мира больше, чем Шакира или сборная Англии

Бывший футболист Дэвид Бекхэм во время Чемпионата мира 2026 года заработал около 19 миллионов фунтов стерлингов. Это больше, чем заработали Шакира и Джастин Бибер, которые выступали в перерыве финального матча.

Легенда сборной Англии Бекхэм принял участие в ряде рекламных кампаний. Об этом сообщает издание Mirror.

В частности, Бекхэма пригласили сняться в рекламных роликах McDonald's, Walkers и Stella Artois.

Для сравнения: по данным издания, Шакира заработала 15 миллионов фунтов, а Джастин Бибер — 12 миллионов фунтов.

Там поясняют, что Дэвид Бекхэм — довольно известный бренд в США. Более того, даже сын Бекхэма, Бруклин, который публично поссорился с семьёй, заработал около 1 миллиона фунтов на рекламе DoorDash.

Эксперт по брендингу Ник Эде пояснил, что фамилия Бекхэма — слишком крупный бренд, чтобы не приглашать Дэвида или Бруклина для участия в рекламе.

Відео дня

Он также пояснил, что актёры и поп-звезды стремятся принять участие в Чемпионате мира, а бренды готовы тратить десятки миллионов, чтобы привлечь популярных личностей, которые мгновенно привлекут внимание аудитории во время рекламных пауз.

"Для многих звезд участие в рекламных кампаниях Чемпионата мира этого года может оказаться столь же ценным, как и съемки в блокбастере или выпуск хитового альбома, поскольку резонанс действительно глобальный", — отмечают в издании.

Бекхэм заработал больше, чем футболисты сборной Англии

Издание отмечает, что 19 миллионов фунтов, заработанных Бекхэмом, на 8 миллионов больше, чем заработали все футболисты сборной Англии за то, что заняли третье место.

В целом Футбольная ассоциация Англии получит 22 миллиона, из которых около половины достанется футболистам и тренерскому штабу. Игроки заработают от 350 000 до 420 000 фунтов стерлингов каждый.

Ранее "Фокус" сообщал , что Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом в истории Великобритании, чье состояние превысило 1 миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов).

Кроме того, мы рассказывали, что Дэвид Бекхэм расплакался во время матча "Англия" — "Аргентина".