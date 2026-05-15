Легенда футбола Бекхэм стал первым британским спортсменом с состоянием более миллиарда

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и ПСЖ, а также сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом в истории Британии, чье состояние превысило 1 миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов).

По данным Sunday Times Rich List 2026, семья Бекхэмов владеет состоянием в 1,185 миллиарда фунтов (примерно 1,6 млрд долларов США).

Семья Бекхэма занимает вторую позицию среди представителей спорта, уступая семье бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, чье состояние оценивается в 2 миллиарда фунтов (2,74 миллиарда долларов США).

Бывший капитан сборной Англии Бекхэм является совладельцем "Интер Майами", который, по оценкам, является самым ценным клубом американской лиги MLS, его стоимость оценивается в 1,07 миллиарда фунтов стерлингов 1,45 миллиарда долларов. Он также заработал огромные суммы как бренд-амбассадор таких компаний, как Adidas и Hugo Boss.

Богатство Виктории Бекхэм в основном было создано благодаря модному бренду, который она создала на свое имя, поскольку сначала она получила славу и богатство как участница Spice Girls.

