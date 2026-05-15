Легенда футболу Бекхем став першим британським спортсменом зі статком понад мільярд

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед", "Реалу" та ПСЖ, а також збірної Англії Девід Бекхем став першим спортсменом в історії Британії, чий статок перевищив 1 мільярд фунтів стерлінгів (приблизно 1,3 мільярда доларів).

За даними Sunday Times Rich List 2026, родина Бекхемів володіє статком у 1,185 мільярда фунтів (приблизно 1,6 млрд доларів США).

Родина Бекхема посідає другу позицію серед представників спорту, поступаючись родині колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна, чий статок оцінюється у 2 мільярди фунтів (2,74 мільярда доларів США).

Колишній капітан збірної Англії Бекхем є співвласником "Інтер Маямі", який, за оцінками, є найціннішим клубом американської ліги MLS, його вартість оцінюється в 1,07 мільярда фунтів стерлінгів 1,45 мільярда доларів. Він також заробив величезні суми як бренд-амбасадор таких компаній, як Adidas та Hugo Boss.

Багатство Вікторії Бекхем в основному було створено завдяки модному бренду, який вона створила на своє ім'я, оскільки спочатку вона здобула славу та багатство як учасниця Spice Girls.

