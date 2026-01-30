Екскоханка Девіда Бекхема "пройшлася" по його дружині: що відомо

Ребекка Лус, яка прямо стверджувала про роман з Девідом Бекхемом у 2004 році, висловилася щодо зіркової родини після коментарів їхнього старшого сина Брукліна, який детально описав своє відчуження від батьків.

Ребекка почала працювати асистентом Девіда Бекхема у 2003 році, коли той грав за мадридський "Реал", але була звільнена лише через кілька місяців. 48-річна жінка знімається у майбутньому спеціальному випуску "Ворожнеча Бекхемів: Правда і брехня" та детально описує подібність між тим, як, за її словами, до неї ставилися Бекхеми, і тим, як, за повідомленнями, вони ставилися до Брукліна. Про це пише Hello Magazine.

Коханка Девіда Бекхема заговорила

Ребекку можна почути у відео, де обговорюється "PR-війна", яка розпочалася після того, як вона заявила про чотиримісячний роман з Девідом, коли працювала його особистою асистенткою у 2003 році, під час його перебування в "Реалі".

Футболіст згодом спростував ці заяви для The Guardian. "Проста правда полягає в тому, що я дуже щасливо одружений, маю чудову дружину та двох особливих дітей. Жодна третя сторона не може нічого зробити, щоб це змінити".

Ребекка сказала в документальному фільмі, що вибухова заява Брукліна є "підтвердженням того, що вона сказала 22 роки тому". У заяві Бруклін стверджував, що його батьки "контролювали" його все життя і що вони "постійно не поважали" його дружину, Ніколу Пельц.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Instagram @nicolaannepeltzbeckham

"Бруклін, по суті, підтверджує нещирі стосунки, цінність просування, схвалення понад усе, і що все зосереджено на бренді Бекхем, і що це все, що має значення", — наголосила Ребекка.

Сварка Брукліна Бекхема з родиною

Первісток Бекхемів також детально розповів про кілька інцидентів з його весілля 2022 року, які спричинили ще більший розкол у родині, зокрема, коли його матір, Вікторію Бекхем, запросив на сцену співак Марк Ентоні замість Ніколи для першого танцю.

"Я думаю, що будь-яка інша мати почула б це в кімнаті, зрозуміла б, що це незручно, і, ймовірно, сказала б: дякую за комплімент, але найкрасивіша жінка в кімнаті — це Нікола, Нікола, будь ласка, візьми цей танець", — відреагувала Лус.

"Або, принаймні, якби мати випила забагато келихів вина і не змогла б прочитати це в кімнаті, можливо, чоловік чи батько тоді втрутилися б і, можливо, схопили б Ніколу, покрутили б її, а потім помінялися б партнерами, щоб дозволити їй танцювати", — підсумувала вона.

У Вікторії Бекхем напружені стосунки з невісткою Ніколою Фото: Instagram

