За однієї жорсткої умови: Бекхеми готові прийняти сина Брукліна назад у родину
Вікторія та Девід Бекхеми готові загладити стосунки зі своїм старшим сином, Брукліном Бекхемом, з яким вони посварилися, але не з його дружиною Ніколою Пельтц.
За словами джерела, Девід і Вікторія люблять свого первістка і бояться втратити його. Вони б "миттєво повернули його", пише People. А інший інсайдер додав: "Бекхеми не мають наміру миритися зі своїм сином, якщо Нікола не зникне".
Сварка в родині Бекхемів
Ще одне джерело припустило: "Це не ультиматум, від якого він збирається відмовитися".
А Бруклін начебто "відчував більше підтримки від дружини за останні три роки, ніж від батьків за все своє життя".
Але, за словами джерела, близького до родини Бекхемів, "Девід і Вікторія вважають, що з часом Бруклін повернеться. Але вони нічого не можуть зробити до того часу".
Минулого тижня 26-річний Бруклін опублікував в Instagram заяву про відчуження від родини, заявивши, що він "не хоче миритися" з ними.
Зокрема, він стверджував, що його зіркова мама "скасувала пошиття весільної сукні Ніколи в останню хвилину", а потім "вкрала" їхній перший танець як молодят, почавши танцювати "дуже недоречно" біля нього.
Ворожнеча між Вікторією Бекхем та її невісткою
Але ворожнеча між Вікторією та її невісткою почалася задовго до весілля пари у квітні 2022 року.
"Вікторія та Нікола ладнали в перші кілька місяців, але потім Вікторія почала поводитися як ревнива дівчина", — розповіло одне джерело з родини Пельтц, тоді як джерело з родини Бекхемів заперечило: "Це Нікола ревнує до Вікторії. Вона хоче бути знаменитою".
"Їхні родини такі різні", — наголосив інсайдер, уточнюючи, що джерелом суперечок є надзвичайно відоме життя Бекхемів.
Ні Девід, ні Вікторія публічно не коментували звинувачення Брукліна.
