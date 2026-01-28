За однієї жорсткої умови: Бекхеми готові прийняти сина Брукліна назад у родину

Вікторія та Девід Бекхеми готові загладити стосунки зі своїм старшим сином, Брукліном Бекхемом, з яким вони посварилися, але не з його дружиною Ніколою Пельтц.

За словами джерела, Девід і Вікторія люблять свого первістка і бояться втратити його. Вони б "миттєво повернули його", пише People. А інший інсайдер додав: "Бекхеми не мають наміру миритися зі своїм сином, якщо Нікола не зникне".

Сварка в родині Бекхемів

Ще одне джерело припустило: "Це не ультиматум, від якого він збирається відмовитися".

А Бруклін начебто "відчував більше підтримки від дружини за останні три роки, ніж від батьків за все своє життя".

Але, за словами джерела, близького до родини Бекхемів, "Девід і Вікторія вважають, що з часом Бруклін повернеться. Але вони нічого не можуть зробити до того часу".

Минулого тижня 26-річний Бруклін опублікував в Instagram заяву про відчуження від родини, заявивши, що він "не хоче миритися" з ними.

Зокрема, він стверджував, що його зіркова мама "скасувала пошиття весільної сукні Ніколи в останню хвилину", а потім "вкрала" їхній перший танець як молодят, почавши танцювати "дуже недоречно" біля нього.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Ворожнеча між Вікторією Бекхем та її невісткою

Але ворожнеча між Вікторією та її невісткою почалася задовго до весілля пари у квітні 2022 року.

"Вікторія та Нікола ладнали в перші кілька місяців, але потім Вікторія почала поводитися як ревнива дівчина", — розповіло одне джерело з родини Пельтц, тоді як джерело з родини Бекхемів заперечило: "Це Нікола ревнує до Вікторії. Вона хоче бути знаменитою".

"Їхні родини такі різні", — наголосив інсайдер, уточнюючи, що джерелом суперечок є надзвичайно відоме життя Бекхемів.

Ні Девід, ні Вікторія публічно не коментували звинувачення Брукліна.

Нікола Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня коханка Девіда Бекхема стала на бік Брукліна Бекхема на фоні його сварки з батьками.

Бруклін зробив резонансну заяву, що припинив спілкування з батьками.

Крім того, чутки про сварку Вікторії Бекхем та Ніколи Пельтц підігрілися свіжими розповідями інсайдерів. Повідомляється, що в зірковій родині стався серйозний розкол.