При одном жестком условии: Бекхэмы готовы принять сына Бруклина обратно в семью

Виктория и Дэвид Бекхэмы готовы загладить отношения со своим старшим сыном, Бруклином Бекхэмом, с которым они поссорились, но не с его женой Николой Пельтц.

По словам источника, Дэвид и Виктория любят своего первенца и боятся потерять его. Они бы "мгновенно вернули его", пишет People. А другой инсайдер добавил: "Бекхэмы не намерены мириться со своим сыном, если Никола не исчезнет".

Ссора в семье Бекхэмов

Еще один источник предположил: "Это не ультиматум, от которого он собирается отказаться".

А Бруклин якобы "чувствовал больше поддержки от жены за последние три года, чем от родителей за всю свою жизнь".

Но, по словам источника, близкого к семье Бекхэмов, "Дэвид и Виктория считают, что со временем Бруклин вернется. Но они ничего не могут сделать до того времени".

На прошлой неделе 26-летний Бруклин опубликовал в Instagram заявление об отчуждении от семьи, заявив, что он "не хочет мириться" с ними.

В частности, он утверждал, что его звездная мама "отменила пошив свадебного платья Николы в последнюю минуту", а затем "украла" их первый танец как молодоженов, начав танцевать "очень неуместно" возле него.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Вражда между Викторией Бекхэм и ее невесткой

Но вражда между Викторией и ее невесткой началась задолго до свадьбы пары в апреле 2022 года.

"Виктория и Никола ладили в первые несколько месяцев, но потом Виктория начала вести себя как ревнивая девушка", — рассказал один источник из семьи Пельтц, тогда как источник из семьи Бекхэмов возразил: "Это Никола ревнует к Виктории. Она хочет быть знаменитой".

"Их семьи такие разные", — подчеркнул инсайдер, уточняя, что источником споров является чрезвычайно известная жизнь Бекхэмов.

Ни Дэвид, ни Виктория публично не комментировали обвинения Бруклина.

Никола Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram victoriabeckham

