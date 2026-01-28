При одном жестком условии: Бекхэмы готовы принять сына Бруклина обратно в семью
Виктория и Дэвид Бекхэмы готовы загладить отношения со своим старшим сыном, Бруклином Бекхэмом, с которым они поссорились, но не с его женой Николой Пельтц.
По словам источника, Дэвид и Виктория любят своего первенца и боятся потерять его. Они бы "мгновенно вернули его", пишет People. А другой инсайдер добавил: "Бекхэмы не намерены мириться со своим сыном, если Никола не исчезнет".
Ссора в семье Бекхэмов
Еще один источник предположил: "Это не ультиматум, от которого он собирается отказаться".
А Бруклин якобы "чувствовал больше поддержки от жены за последние три года, чем от родителей за всю свою жизнь".
Но, по словам источника, близкого к семье Бекхэмов, "Дэвид и Виктория считают, что со временем Бруклин вернется. Но они ничего не могут сделать до того времени".
На прошлой неделе 26-летний Бруклин опубликовал в Instagram заявление об отчуждении от семьи, заявив, что он "не хочет мириться" с ними.
В частности, он утверждал, что его звездная мама "отменила пошив свадебного платья Николы в последнюю минуту", а затем "украла" их первый танец как молодоженов, начав танцевать "очень неуместно" возле него.
Вражда между Викторией Бекхэм и ее невесткой
Но вражда между Викторией и ее невесткой началась задолго до свадьбы пары в апреле 2022 года.
"Виктория и Никола ладили в первые несколько месяцев, но потом Виктория начала вести себя как ревнивая девушка", — рассказал один источник из семьи Пельтц, тогда как источник из семьи Бекхэмов возразил: "Это Никола ревнует к Виктории. Она хочет быть знаменитой".
"Их семьи такие разные", — подчеркнул инсайдер, уточняя, что источником споров является чрезвычайно известная жизнь Бекхэмов.
Ни Дэвид, ни Виктория публично не комментировали обвинения Бруклина.
