Экс-любовница Дэвида Бекхэма "прошлась" по его жене: что известно

Ребекка Лус, которая прямо утверждала о романе с Дэвидом Бекхэмом в 2004 году, высказалась касательно звездной семьи после комментариев их старшего сына Бруклина, который подробно описал свое отчуждение от родителей.

Ребекка начала работать ассистентом Дэвида Бекхэма в 2003 году, когда тот играл за мадридский "Реал", но была уволена лишь через несколько месяцев. 48-летняя женщина снимается в будущем специальном выпуске "Вражда Бекхэмов: Правда и ложь" и подробно описывает сходство между тем, как, по ее словам, к ней относились Бекхэмы, и тем, как, по сообщениям, они относились к Бруклина. Об этом пишет Hello Magazine.

Любовница Дэвида Бекхэма заговорила

Ребекку можно услышать в видео, где обсуждается "PR-война", которая началась после того, как она заявила о четырехмесячном романе с Дэвидом, когда работала его личной ассистенткой в 2003 году, во время его пребывания в "Реале".

Футболист впоследствии опроверг эти заявления для The Guardian. "Простая правда заключается в том, что я очень счастливо женат, имею прекрасную жену и двух особенных детей. Ни одна третья сторона не может ничего сделать, чтобы это изменить".

Ребекка сказала в документальном фильме, что взрывное заявление Бруклина является "подтверждением того, что она сказала 22 года назад". В заявлении Бруклин утверждал, что его родители "контролировали" его всю жизнь и что они "постоянно не уважали" его жену, Николу Пельц.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram @nicolaannepeltzbeckham

"Бруклин, по сути, подтверждает неискренние отношения, ценность продвижения, одобрение превыше всего, и что все сосредоточено на бренде Бекхэм, и что это все, что имеет значение", — подчеркнула Ребекка.

Ссора Бруклина Бекхэма с семьей

Первенец Бекхэмов также подробно рассказал о нескольких инцидентах с его свадьбы 2022 года, которые вызвали еще больший раскол в семье, в частности, когда его мать, Викторию Бекхэм, пригласил на сцену певец Марк Энтони вместо Николы для первого танца.

"Я думаю, что любая другая мать услышала бы это в комнате, поняла бы, что это неудобно, и, вероятно, сказала бы: спасибо за комплимент, но самая красивая женщина в комнате — это Никола, Никола, пожалуйста, возьми этот танец", — отреагировала Лус.

"Или, по крайней мере, если бы мать выпила слишком много бокалов вина и не смогла бы прочитать это в комнате, возможно, муж или отец тогда вмешались бы и, возможно, схватили бы Николу, покрутили бы ее, а потом поменялись бы партнерами, чтобы позволить ей танцевать", — подытожила она.

У Виктории Бекхэм напряженные отношения с невесткой Николой Фото: Instagram

