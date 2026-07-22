"Бренди стояли в черзі": Бекхем за мундіаль заробив більше, ніж Шакіра чи збірна Англії
Колишній футболіст Девід Бекхем під час Чемпіонату світу 2026 року заробив близько 19 мільйонів фунтів стерлінгів. Це більше, ніж заробили Шакіра чи Джастін Бібер, які виступали у перерві фінального матчу.
Легенда збірної Англії Бекхем взяв участь у низці рекламних кампаній. Про це повідомляє видання Mirror.
Зокрема, Бекхема запросили до реклами McDonald's, Walkers та Stella Artois.
Для порівняння Шакіра заробила 15 мільйонів фунтів, а Джастін Бібер — 12 мільйонів фунтів, за даними видання.
Там пояснюють, що Девід Бекхем є чималим брендом у США. Ба більше, навіть син Бекхема, Бруклін, який публічно посварився з родиною, заробив близько 1 мільйона фунтів за рекламу з DoorDash.
Експерт з питань брендів Нік Еде пояснив, що прізвище Бекхема є занадто великим брендом, аби не запрошувати Девіда чи Брукліна до реклами.
Він також пояснив, що актори та поп-зірки прагнуть бути залучені у Чемпіонат світу, а бренди готові витрачати десятки мільйонів, аби залучити популярних особистостей, які миттєво привернуть увагу аудиторії під час рекламних пауз.
"Для багатьох зірок поява в цьогорічних кампаніях Чемпіонату світу може бути такою ж цінною, як і зйомки у блокбастері чи випуск хітового альбому, оскільки розголос справді глобальний", — зазначили у виданні.
Бекхем заробив більше, ніж футболісти збірної Англії
Видання наголошує, що 19 мільйонів фунтів, які заробив Бекхем, на 8 мільйонів більше, ніж заробили всі футболісти збірної Англії за те, що посіли третє місце.
Загалом футбольна асоціація Англії отримає 22 мільйони, з яких близько половини отримають футболісти та тренерський штаб. Гравці зароблять від 350 000 до 420 000 фунтів стерлінгів кожен.
Раніше Фокус розповідав, що Девід Бекхем став першим спортсменом в історії Британії, чий статок перевищив 1 мільярд фунтів стерлінгів (приблизно 1,3 мільярда доларів).
Також ми розповідали, що Девід Бекхем розплакався під час матчу Англія — Аргентина.