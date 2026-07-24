"Если вы не оставите в покое мою семью — я уйду": новый тренер сборной Германии предупредил болельщиков

Сборная Германии после провального чемпионата мира-2026 сменила главного тренера. Новым тренером национальной команды станет 59-летний Юрген Клопп.

Юрген подписал контракт до окончания чемпионата мира 2030 года и уже был представлен в качестве нового главного тренера. Об этом сообщили в Instagram Немецкого футбольного союза.

Юрген Клопп — что известно

В своей тренерской карьере Клопп работал с тремя командами — "Майнц", "Боруссия" Дортмунд и "Ливерпуль". Интересно, что свою первую команду — "Майнц" — он возглавил в середине сезона, когда был игроком этого клуба.

Тогда команда боролась за выживание во втором дивизионе, и тренер после очередного поражения обратился к игрокам с вопросом, доверяют ли они ему. На следующий день ветераны команды во главе с Клоппом заявили тренеру, что не доверяют ему. Тот обратился к руководству с требованием выбрать либо главного тренера, либо ветеранов, и президент сделал выбор в пользу игроков. Сначала Клоппу предложили побыть тренером на несколько матчей, однако он провел настолько успешную серию, что впоследствии получил предложение тренировать "Майнц" на постоянной основе.

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За свою тренерскую карьеру он дважды выиграл чемпионат Германии и один раз стал чемпионом Англии. Кроме того, он выиграл Лигу чемпионов и ещё трижды выводил свои команды в финал.

В январе 2024 года Клопп сенсационно заявил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона 2023/2024, поскольку "у него заканчиваются силы".

После этого Клопп работал в структуре клубов Red Bull, где курировал футбольную деятельность.

Германия выплатит Red Bull необычную компенсацию

Обычно при назначении тренерской должности сторона, нанимающая тренера, выплачивает компенсацию за привлечение человека, у которого действует контракт. В то же время в случае с Клоппом Немецкий футбольный союз перечислит 1 миллион евро в благотворительный фонд Red Bull в качестве компенсации.

Клопп дал первую пресс-конференцию во главе сборной Германии

Юрген Клопп дал свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера сборной Германии. И сразу же предупредил, что готов покинуть сборную, если его или его семью будут критиковать.

"Я получу хорошую выплату, но если завтра вы скажете, что Юрген Клопп плохой тренер, то я уйду. Если Немецкий футбольный союз скажет об этом, то я тоже уйду с работы. Однако если вы будете вести себя плохо и не оставите в покое мою семью, я тоже уйду. Я знаю, что есть страны, где к главным тренерам сборной относятся ещё хуже. Мне нравится идея этой работы, однако я готов отказаться от неё, если понадобится", — заявил он.

При этом Клопп предупредил, что его назначение не гарантирует успеха. Тренер подчеркнул, что в настоящее время Германия далека от того, чтобы считаться лучшей сборной в мире.

"На данный момент перед нами 11 команд. Да, мы можем их победить, но для этого нужно играть в очень хороший, интенсивный футбол", — заявил он.

Юрген Клопп был первым, к кому обратился Немецкий футбольный союз после отставки Юлиана Нагельсманна.

Первый матч Клоппа в качестве главного тренера состоится против Нидерландов в Лиге наций 24 сентября.

Бывшие помощники Клоппа в "Ливерпуле" — Пеп Лийндерс и Петер Кравиц — входят в тренерский штаб вместе со Свеном Бендером, который играл под руководством Клоппа в дортмундской "Боруссии".

Ранее "Фокус" сообщал , что Пеп Гвардиола после ухода из "Манчестер Сити" может получить новое предложение. В его назначении заинтересована сборная Италии.

"Фокус" также сообщал, что немецкий саксофонист Андре Шнура, покоривший интернет во время Евро-2024, вновь набирает миллионы просмотров, выступая в фан-зоне сборной Германии.