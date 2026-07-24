"Якщо ви не дасте спокою моїй родині — я піду": новий тренер Німеччини попередив фанатів

Збірна Німеччини після провального Чемпіонату світу-2026 змінила головного тренера. Новим менеджером національної команди стане 59-річний Юрген Клопп.

Юрген підписав контракт до завершення Чемпіонату світу 2030 року та вже був представлений як новий головний тренер. Про це повідомили в Інстаграм Німецького футбольного союзу.

Юрген Клопп — що відомо

У своїй тренерській кар'єрі Клопп працював з трьома командами — "Майнц", "Боруссія" Дортмунд та "Ліверпуль". Цікаво, що першу свою команду — "Майнц" — він очолив по ходу сезону, коли був гравцем цього клубу.

Тоді команда боролася за виживання у другому дивізіоні, і тренер після чергової поразки звернувся до гравців з питанням про те, чи довіряють вони йому. На наступний день ветерани команди на чолі з Клоппом заявили тренеру, що не довіряють йому. Той звернувся до керівництва з вимогою обрати або головний тренер, або ветерани, і президент зробив вибір на користь гравців. Спершу Клоппу запропонували побути тренером на декілька матчей, однак він видав настільки успішну серію, що згодом отримав пропозицію тренувати "Майнц" повноцінно.

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За свою тренерську кар'єру він двічі виграв чемпіонат Німеччини, одного разу став чемпіоном Англії. Також він виграв Лігу Чемпіонів, ще тричі доводячи свої команди до фіналу.

У січні 2024 року Клопп сенсаційно заявив, що залишить "Ліверпуль" наприкінці сезону 2023/2024, бо "у нього завершується енергія".

Після цього Клопп працював у структурі клубів Red Bull, де координував футбольну частину.

Німеччина виплатить Red Bull незвичну компенсацію

Зазвичай під час призначень сторона, що наймає тренера, виплачує компенсацію за призначення людини, що має контракт. Водночас у випадку Клоппа Німецький футбольний союз пожертвує 1 мільйон євро до благодійного фонду Red Bull на знак компенсації.

Клопп дав першу пресконференцію на чолі Німеччини

Юрген Клопп дав свою першу пресконференцію як головний тренер збірної Німеччини. І одразу ж попередив, що готовий залишити збірну, якщо його чи його родину будуть критикувати.

"Я отримаю хорошу виплату, але якщо завтра ви скажете, що Юрген Клопп поганий, то я піду. Якщо Німецький футбольний союз скаже про це, то я теж залишу роботу. Однак якщо ви будете вести себе погано і не залишити у спокою мою родину, я теж піду. Я знаю, що є країни, де головних тренерів збірної ставляться ще гірше. Мені подобається ідея цієї роботи, однак я готовий відмовитися від неї, якщо буде потрібно", — заявив він.

При цьому Клопп попередив, що його призначення не гарантує успіху. Тренер наголосив, що наразі Німеччина далека від того, щоб вважатися найкращою збірною у світі.

"На даний момент попереду нас 11 команд. Так, ми можемо їх перемогти, але для цього потрібно грати в дуже хороший, інтенсивний футбол", — заявив він.

Юрген Клопп був першим, до кого Німецький футбольний союз звернувся, після відставки Юліана Нагельсманна.

Перший матч Клоппа на посаді головного тренера відбудеться проти Нідерландів у Лізі націй 24 вересня.

Колишні асистенти Клоппа у "Ліверпулі" — Пеп Лійндерс та Петер Кравіц входять до тренерського штабу, разом зі Свеном Бендером, який грав під керівництвом Клоппа в дортмундській "Боруссії".

Раніше Фокус розповідав, що Пеп Гвардіола після свого відходу з "Манчестер Сіті" може отримати новий виклик. У його призначенні зацікавлена збірна Італії.

Фокус також повідомляв, що німецький саксофоніст Андре Шнура, який підкорив мережу під час Євро-2024, знову збирає мільйони переглядів, виступаючи на фан-зоні збірної Німеччини.