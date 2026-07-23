Гвардіола може очолити збірну: йому пропонують понад 10 мільйонів євро

Один з найлегендарніших тренерів в історії футболу Пеп Гвардіола після свого відходу з "Манчестер Сіті" може отримати новий виклик. У його призначенні зацікавлена збірна Італії.

Водночас наразі між Гвардіолою та Федерацією футболу Італії є суттєві фінансові розбіжності. Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Видання відзначає, що саме Пеп наразі схиляється до того, аби не продовжувати тренерську роботу одразу ж, а взяти паузу. Через це він, ймовірно, відхилить пропозицію збірної Італії.

Ще одним фактором, який віддаляє Гвардіолу від збірної Італії є фінансові розбіжності. Федерація футболу Італії хоче запропонувати Гвардіолі контракт на 10 мільйонів євро на рік, тоді як сам Пеп хоче отримувати вдвічі більше.

Перед цим очільник італійської федерації Джованні Малаго підтвердив, що вони ведуть діалог зі стороною іспанського тренера, однак у них немає переконання, що Пеп очолить збірну Італії.

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Якщо перемовини не завершаться успіхом, то італійська федерація розглядатиме інших кандидатів. Серед можливих претендентів називають Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте.

Пеп Гвардіола — що відомо

Пеп Гвардіола під час ігрової кар'єри переважно виступав за іспанську "Барселону". Однак у 2001 році він переїхав до Італії, де пограв за "Брешію" та "Рому" та вивчив італійську мову.

По завершенню кар'єри гравця він працював у "Барселоні" — спершу у молодіжній команді, а згодом очолив і першу команду. Згодом він працював у мюнхенській "Баварії", а з 2016 по 2026 роки очолював англійський "Манчестер Сіті".

Гвардіола виграв 12 національних чемпіонатів, 7 кубків та 3 Ліги Чемпіонів як тренер.

Водночас Пеп ніколи не працював у збірній, хоча впродовж його кар'єри активно з'являлися чутки, що Гвардіола може очолити ту чи іншу збірну. Зокрема, видання The Athletic минулого тижня підтвердило, що Пеп Гвардіола був близький до того, щоб очолити збірну Англії в 2024 році, однак згодом відмовився від пропозиції.

Нагадаємо, що ще до кінця сезону стало відомо, що Пеп Гвардіола залишить "Манчестер Сіті". Водночас сам Пеп Гвардіола був обурений, коли у мережі з'явилася інформація про його відхід, адже він не повідомив про це своїм футболістам.

У січні 2025 року стало відомо, що Пеп розлучився зі своєю дружиною після 30 років спільного життя. Вболівальники вважають, що проблеми в особистому житті впливали на тренера "Ман Сіті" та його роботу.

У квітні 2021 Гвардіола обійшов за кількістю завойованих титулів легендарного українського тренера Валерія Лобановського.