Гвардиола может возглавить сборную: ему предлагают более 10 миллионов евро

Один из самых легендарных тренеров в истории футбола Пеп Гвардиола после ухода из "Манчестер Сити" может получить новый вызов. В его назначении заинтересована сборная Италии.

В то же время в настоящее время между Гвардиолой и Федерацией футбола Италии существуют серьезные финансовые разногласия. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Издание отмечает, что именно Пеп в настоящее время склоняется к тому, чтобы не продолжать тренерскую работу сразу же, а сделать перерыв. По этой причине он, вероятно, отклонит предложение сборной Италии.

Еще одним фактором, который отдаляет Гвардиолу от сборной Италии, являются финансовые разногласия. Федерация футбола Италии хочет предложить Гвардиоле контракт на 10 миллионов евро в год, тогда как сам Пеп хочет получать вдвое больше.

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До этого глава итальянской федерации Джованни Малаго подтвердил, что они ведут переговоры с представителями испанского тренера, однако у них нет уверенности в том, что Пеп возглавит сборную Италии.

Если переговоры не увенчаются успехом, то итальянская федерация рассмотрит других кандидатов. Среди возможных претендентов называют Андреа Пирло, Роберто Манчини и Антонио Конте.

Пеп Гвардиола — что известно

Пеп Гвардиола в течение своей игровой карьеры в основном выступал за испанскую "Барселону". Однако в 2001 году он переехал в Италию, где играл за "Брешию" и "Рому" и выучил итальянский язык.

По завершении игровой карьеры он работал в "Барселоне" — сначала в молодежной команде, а затем возглавил и основную команду. Впоследствии он работал в мюнхенской "Баварии", а с 2016 по 2026 годы возглавлял английский "Манчестер Сити".

Гвардиола выиграл 12 национальных чемпионатов, 7 кубков и 3 Лиги чемпионов в качестве тренера.

В то же время Пеп никогда не работал в сборной, хотя на протяжении его карьеры активно ходили слухи о том, что Гвардиола может возглавить ту или иную сборную. В частности, издание The Athletic на прошлой неделе подтвердило, что Пеп Гвардиола был близок к тому, чтобы возглавить сборную Англии в 2024 году, однако впоследствии отказался от предложения.

Напомним, что ещё до конца сезона стало известно, что Пеп Гвардиола покинет "Манчестер Сити". При этом сам Пеп Гвардиола был возмущён, когда в сети появилась информация о его уходе, ведь он не сообщил об этом своим футболистам.

В январе 2025 года стало известно, что Пеп расстался со своей женой после 30 лет совместной жизни. Болельщики считают, что проблемы в личной жизни сказывались на тренере "Манчестер Сити" и его работе.

В апреле 2021 года Гвардиола превзошёл по количеству завоеванных титулов легендарного украинского тренера Валерия Лобановского.