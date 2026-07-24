Известный комментатор призвал к всеобщей мобилизации: "Какой может быть футбол, когда идет война?"

Известный украинский комментатор Денис Босянок, который с 2022 года служит в рядах ВСУ, раскритиковал процесс мобилизации в Украине. В частности, он подчеркнул, что по-настоящему прославляют страну не спортсмены на международных соревнованиях, а украинские военные.

По словам Босянка, мобилизация должна быть всеобщей. Об этом он заявил в интервью изданию Tribuna.

"У нас идет война за независимость и за само существование страны. Поэтому ты либо воюешь, либо работаешь на нужды армии, круглосуточно, и доказываешь, что эта земля для тебя родная. А у нас мобилизация не настоящая, она фальшивая и провальная", — заявил он.

При этом комментатор отмечает, что провал мобилизации произошел из-за тех, кто позволяет уклоняться от мобилизации, создавая для этого различные механизмы.

"Но для меня вопрос скорее даже не политический, а моральный. Например, не могу себе представить, как я сейчас стою у микрофона, как я вижу многих. Какого черта вы там сидите? Я не могу представить себя тем, кто сейчас обслуживает футбол. Честно скажу, что и футболистов не очень понимаю. То есть осознаю, что они считают себя избранниками судьбы. Их, как денежные мешки, защищает клуб и, соответственно, государство", — заявил Босянок.

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Он подчеркнул, что лишь единицы из числа профессиональных футболистов пошли в армию, а среди игроков международного уровня таких почти нет. Поэтому это, по мнению военного, свидетельствует о моральном уровне и степени любви футболистов к этой земле.

"Речь идет о существовании страны. Какой футбол может быть в то время, когда на твоей земле находится враг и идет война. Я этого не понимаю — говорю искренне и откровенно от себя. По-другому просто не представляю, как можно говорить", — сказал Босянок.

В ответ на вопрос журналистов о том, что спортсмены могут заявить, будто они защищают честь Украины на международном уровне, Босянок подчеркнул:

"Сейчас прославляют страну те, кто защищает её свободу с оружием в руках. Когда этот кошмар закончится, люди, конечно, разделится. Будет трудно найти единство и вновь сплотить Украину. Это будет одна из главных и самых сложных задач, которая встанет перед народом и страной".

Напомним, что в ночь на 28 ноября 2025 года футболист Денис Гармаш был доставлен в Печерский районный территориальный центр комплектования. У него не было ни отсрочки, ни освобождения от призыва, поэтому после прохождения военно-медицинской комиссии и консультаций с вербовщиками он выбрал службу в подразделении ВСУ.

Однако уже в апреле Гармаш стал игроком любительского футбольного клуба "Титан".