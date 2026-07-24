Відомий коментатор закликав до загальної мобілізації: "який може бути футбол, коли йде війна"

Відомий український коментатор Денис Босянок, який з 2022 року служить у лавах ЗСУ, розкритикував процес мобілізації в Україні. Зокрема, він наголосив, що по-справжньому прославляють країни не спортсмени на міжнародних змаганнях, а українські військові.

За словами Босянка, мобілізація має бути загальною. Про це він сказав у інтерв'ю виданню Tribuna.

"У нас війна йде за незалежність і за існування країни. Тому ти воюєш або працюєш на військо, цілодобово і доводиш, що ця земля рідна для тебе. А у нас мобілізація не справжня, фальшива і провалена", — заявив він.

При цьому коментатор наголошує, що провал мобілізації стався через тих, хто дозволяє уникати мобілізації, створюючи різні механізми задля цього.

"Але для мене питання більше навіть не політичне, а моральне. Наприклад, не можу себе уявити біля мікрофона зараз, як я бачу багатьох. Якого чорта ви там сидите? Я не можу уявити себе тим, хто зараз обслуговує футбол. Чесно вам скажу, що і футболістів не дуже розумію. Тобто усвідомлюю, що вони вважають себе обранцями долі. Їх, як грошових мішків, захищає клуб і, відповідно, держава", — заявив Босянок.

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Він наголосив, що лише одиниці з професійних футболістів пішли до армії, а серед гравців міжнародного рівня таких майже немає. Тож це, на думку військового, показує моральний рівень та рівень любові футболістів до цієї землі.

"Йде питання про існування країни. Який футбол може бути в той час, коли на твоїй землі ворог і йде війна. Я цього не розумію – кажу щиро і відверто від себе. По-іншому просто не уявляю, як можна говорити", — сказав Босянок.

На уточнення від журналістів про те, що спортсмени можуть сказати, що вони представляють честь України на міжнародному рівні, Босянок наголосив:

"Зараз прославляють країну ті, хто захищає її свободу зі зброєю. Коли цей жах закінчиться, то люди ж поділяться. Буде важко знайти єднання і зшити Україну заново. Це буде одна з головних і найважчих задач, яка стоятиме перед народом і країною".

Нагадаємо, що у ніч на 28 листопада 2025 року футболіст Денис Гармаш був доставлений до Печерського районного територіального центру комплектування. У нього не було ані бронювання, ані відстрочки від призову, тому після проходження військово-лікарської комісії та консультацій із рекрутерами він обрав службу у підрозділі ЗСУ.

Однак вже у квітні Гармаш став гравцем аматорського футбольного клубу "Титан".