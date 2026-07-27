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Легендарный Пирло не стал тренером сборной Италии из-за сотрудничества с букмекером из РФ: что известно о скандале

Андреа Пирло не возглавит сборную Италии
Тренер Андреа Пирло | Фото: ФК "Ювентус"

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло был близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Однако это назначение не состоится из-за сотрудничества Пирло с российским букмекером.

Против назначения легендарного итальянца выступили футбольные чиновники. О том, что Пирло не возглавит сборную Италии, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Назначение Пирло в сборную Италии — что известно

После поражения от Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к Чемпионату мира и невыхода на "мундиаль" сборную Италии покинул главный тренер Дженнаро Гаттузо. Федерация футбола Италии обращалась к известным тренерам — итальянцу Карло Анчелотти и испанцу Пепу Гвардиоле, однако получила отказ от обоих.

После этого было решено обратиться к Андреа Пирло, возглавляющему индийский "Дубай Юнайтед". С 2025 года Пирло стал послом российской букмекерской компании "Fonbet", которая аффилирована с семьей премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Юристы тренера утверждали, что это связано с условиями контракта с "Дубай Юнайтед".

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При этом президентом индийского клуба является российский предприниматель Сергей Ломакин, который также может иметь интересы в компании "Fonbet".

Юристы итальянца вели переговоры о расторжении контракта как с "Дубай Юнайтед", так и с букмекерскими конторами, ведь в контракте был прописан пункт, позволяющий расторгнуть контракт без дополнительных компенсационных выплат.

Итальянские чиновники выступили против назначения Пирло

Назначение Пирло стало инициативой тандема технического директора Федерации футбола Италии, легенды Паоло Мальдини и главного советника структур сборных Италии Леонардо. Они приступили к работе на этих должностях менее месяца назад.

В то же время президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго в целом не поддержал идею Паоло Мальдини и Леонардо. Сначала он заявлял, что хочет более опытного тренера, а затем сообщил, что не допустит назначения Андреа Пирло на должность главного тренера.

В Италии реклама букмекерских брендов официально запрещена с 2018 года, когда вступил в силу так называемый "Декрет о достоинстве".

Против назначения Пирло выступила и вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно:

"Неважно, является ли Пирло пророссийским или нет. Важно то, что он решил сделать: открыто и неоднократно легитимизировать режим Путина, участвуя в инициативах, которые использует кремлевская пропаганда, пока Украину бомбят. Это не просто футбол, это элемент стратегии, с помощью которой Москва пытается показать, что все может продолжаться так, будто ничего не произошло. Итальянская сборная представляет Италию в мире. А Италия — на стороне Украины, Европейского Союза и международного права. Поэтому выбор Пирло станет серьезной ошибкой".

Лидер партии "Azione" и сенатор Республики Карло Календа добавил: "Тот, кто способствует или способствовал российской пропаганде после 2022 года, не должен занимать такую должность".

При этом после неудачи с Гвардиолой и Пирло Мальдини и Леонардо рассматривают возможность уйти со своих постов.

Пирло отреагировал на то, что его не назначили на должность главного тренера сборной Италии

Сам Андреа Пирло опубликовал заявление, в котором отреагировал на решение не назначать его главным тренером сборной Италии. В частности, он сообщил, что узнал о том, что больше не является кандидатом, вечером 26 июля.

"В последние дни я с большим разочарованием наблюдал за дискуссиями, развернувшимися вокруг моего имени и возможности занять должность тренера национальной сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры, сначала как футболист, а сегодня как тренер, я всегда вел свою деятельность с полным уважением к законам стран, в которых работал, и к контрактам, которые подписывал", — написал он.

Пирло утверждает, что его сотрудничество с клубом в ОАЭ носило исключительно коммерческий и спортивный характер. А "придать этому сотрудничеству политическое значение" означает приписать ему те убеждения, которые ему якобы не присущи.

"Жаль, что решение спортивного характера быстро переросло в публичную конфронтацию, в результате которой мне приписали значение и намерения, которые мне не присущи. Любовь к Италии не зависит от того, чем я буду заниматься. Она является частью моей истории, моей идентичности и всегда будет со мной", — заявил Пирло.

В мае Пирло посетил Россию

В то же время быстро вспомнили, что всего лишь в мае 2026 года Андреа посетил Москву, где принимал участие в одном мероприятии вместе с российским футболистом Артемом Дзюбой.

Более того, информация об этом мероприятии появилась в сети в тот день, когда россияне нанесли массированный удар по Киеву.

Во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Ранее "Фокус" сообщал , что Федерация футбола Италии хотела предложить Гвардиоле контракт на 10 миллионов евро в год, тогда как сам Пеп хотел получать вдвое больше.

Кроме того, сборная Германии после провального чемпионата мира-2026 сменила главного тренера. Новым тренером национальной команды станет 59-летний Юрген Клопп.