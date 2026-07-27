Легендарный Пирло не стал тренером сборной Италии из-за сотрудничества с букмекером из РФ: что известно о скандале

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло был близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Однако это назначение не состоится из-за сотрудничества Пирло с российским букмекером.

Против назначения легендарного итальянца выступили футбольные чиновники. О том, что Пирло не возглавит сборную Италии, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Назначение Пирло в сборную Италии — что известно

После поражения от Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к Чемпионату мира и невыхода на "мундиаль" сборную Италии покинул главный тренер Дженнаро Гаттузо. Федерация футбола Италии обращалась к известным тренерам — итальянцу Карло Анчелотти и испанцу Пепу Гвардиоле, однако получила отказ от обоих.

После этого было решено обратиться к Андреа Пирло, возглавляющему индийский "Дубай Юнайтед". С 2025 года Пирло стал послом российской букмекерской компании "Fonbet", которая аффилирована с семьей премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Юристы тренера утверждали, что это связано с условиями контракта с "Дубай Юнайтед".

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При этом президентом индийского клуба является российский предприниматель Сергей Ломакин, который также может иметь интересы в компании "Fonbet".

Юристы итальянца вели переговоры о расторжении контракта как с "Дубай Юнайтед", так и с букмекерскими конторами, ведь в контракте был прописан пункт, позволяющий расторгнуть контракт без дополнительных компенсационных выплат.

Итальянские чиновники выступили против назначения Пирло

Назначение Пирло стало инициативой тандема технического директора Федерации футбола Италии, легенды Паоло Мальдини и главного советника структур сборных Италии Леонардо. Они приступили к работе на этих должностях менее месяца назад.

В то же время президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго в целом не поддержал идею Паоло Мальдини и Леонардо. Сначала он заявлял, что хочет более опытного тренера, а затем сообщил, что не допустит назначения Андреа Пирло на должность главного тренера.

В Италии реклама букмекерских брендов официально запрещена с 2018 года, когда вступил в силу так называемый "Декрет о достоинстве".

Против назначения Пирло выступила и вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно:

"Неважно, является ли Пирло пророссийским или нет. Важно то, что он решил сделать: открыто и неоднократно легитимизировать режим Путина, участвуя в инициативах, которые использует кремлевская пропаганда, пока Украину бомбят. Это не просто футбол, это элемент стратегии, с помощью которой Москва пытается показать, что все может продолжаться так, будто ничего не произошло. Итальянская сборная представляет Италию в мире. А Италия — на стороне Украины, Европейского Союза и международного права. Поэтому выбор Пирло станет серьезной ошибкой".

Лидер партии "Azione" и сенатор Республики Карло Календа добавил: "Тот, кто способствует или способствовал российской пропаганде после 2022 года, не должен занимать такую должность".

При этом после неудачи с Гвардиолой и Пирло Мальдини и Леонардо рассматривают возможность уйти со своих постов.

Пирло отреагировал на то, что его не назначили на должность главного тренера сборной Италии

Сам Андреа Пирло опубликовал заявление, в котором отреагировал на решение не назначать его главным тренером сборной Италии. В частности, он сообщил, что узнал о том, что больше не является кандидатом, вечером 26 июля.

"В последние дни я с большим разочарованием наблюдал за дискуссиями, развернувшимися вокруг моего имени и возможности занять должность тренера национальной сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры, сначала как футболист, а сегодня как тренер, я всегда вел свою деятельность с полным уважением к законам стран, в которых работал, и к контрактам, которые подписывал", — написал он.

Пирло утверждает, что его сотрудничество с клубом в ОАЭ носило исключительно коммерческий и спортивный характер. А "придать этому сотрудничеству политическое значение" означает приписать ему те убеждения, которые ему якобы не присущи.

"Жаль, что решение спортивного характера быстро переросло в публичную конфронтацию, в результате которой мне приписали значение и намерения, которые мне не присущи. Любовь к Италии не зависит от того, чем я буду заниматься. Она является частью моей истории, моей идентичности и всегда будет со мной", — заявил Пирло.

В мае Пирло посетил Россию

В то же время быстро вспомнили, что всего лишь в мае 2026 года Андреа посетил Москву, где принимал участие в одном мероприятии вместе с российским футболистом Артемом Дзюбой.

Более того, информация об этом мероприятии появилась в сети в тот день, когда россияне нанесли массированный удар по Киеву.

Today was one of the largest Russian attacks, during which 600 drones and 90 missiles were launched at Ukraine.



Also today, Italian football legend Andrea Pirlo was spotted in Moscow next to Russian footballer Dzyuba, who openly supports the Kremlin’s policy and the killing of… pic.twitter.com/FXWk4XSd1e — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 24, 2026

Во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Ранее "Фокус" сообщал , что Федерация футбола Италии хотела предложить Гвардиоле контракт на 10 миллионов евро в год, тогда как сам Пеп хотел получать вдвое больше.

Кроме того, сборная Германии после провального чемпионата мира-2026 сменила главного тренера. Новым тренером национальной команды станет 59-летний Юрген Клопп.