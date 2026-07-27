Легендарний Пірло не став тренером Італії через роботу з букмекером з РФ: що відомо про скандал

Легендарний італійський півзахисник Андреа Пірло був близький до того, аби очолити збірну Італії. Однак це призначення не станеться через роботу Пірло з російським букмекером.

Проти призначення легендарного італійця виступили футбольні чиновники. Про те, що Пірло не очолить збірну Італії, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Призначення Пірло в збірну Італії — що відомо

Після поразки від Боснії та Герцеговини у плей-офф кваліфікації до Чемпіонату світу та невиходу на мундіаль збірну Італії залишив головний тренер Дженнаро Гаттузо. Федерація футболу Італії зверталася до іменитих тренерів — італійця Карло Анчелотті та іспанця Пепа Гвардіоли, однак від обох отримала відмову.

Після цього було вирішено звернутися до Андреа Пірло, який очолює індійський "Дубай Юнайтед". З 2025 року Пірло став амбасадором російської букмекерської компанії "Fonbet", яка афілійована з родиною прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Юристи тренера стверджували, що це пов'язано з умовами контракту з "Дубай Юнайтед".

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Водночас президентом індійського клубу є російський підприємець Сергій Ломакін, який також може мати інтереси у компанії "Fonbet".

Юристи італійця вели перемовини про розрив контракту як з "Дубай Юнайтед", так і з букмекерами, адже в контракті було прописано пункт, який дозволяв розрив контракту без додаткових виплат компенсації.

Чиновники Італії виступили проти призначення Пірло

Призначення Пірло стало ідеєю тандему технічного директора Федерації футболу Італії, легенди Паоло Мальдіні та головного радника структур збірних Італії Леонардо. Вони розпочали свою роботу на цих посадах менше місяця тому.

Водночас президент Федерації футболу Італії Джованні Малаґо загалом не підтримав ідею Паоло Мальдіні та Леонардо. Спершу він говорив, що хоче більш досвідченого тренера, а згодом повідомив, що не дозволить призначення Андреа Пірло на посаду головного тренера.

В Італії реклама букмекерських брендів офіційно заборонена з 2018 року, коли набув чинності так званий "Декрет про гідність".

Проти призначення Пірло виступила і віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно:

"Не важливо, чи є Пірло проросійським, чи ні. Важить те, що він вирішив зробити: вільно й неодноразово нормалізувати режим Путіна, беручи участь в ініціативах, які експлуатує пропаганда Кремля, поки Україну бомбардують. Це не просто футбол, це елемент стратегії, за допомогою якої Москва намагається показати, що все може тривати так, ніби нічого не сталося. Італійська збірна представляє Італію у світі. А Італія — на боці України, Європейського Союзу та міжнародного права. Тому вибір Пірло буде серйозною помилкою".

Лідер партії Azione та сенатор Республіки Карло Календа додав: "Хто сприяє чи сприяв російській пропаганді після 2022-го, не має працювати на такій посаді".

При цьому після провалу з Гвардіолою та з Пірло Мальдіні та Леонардо розглядають можливість залишити свої посади.

Пірло відреагував на те, що його не призначили на посаду головного тренера Італії

Сам Андреа Пірло опублікував заяву, де відреагував на рішення не призначати його головним тренером збірної Італії. Зокрема, він повідомив, що дізнався, що перестав бути кандидатом, 26 липня ввечері.

"Впродовж останніх днів я з великим розчаруванням спостерігав за дебатами, що розгорнулися навколо мого імені та можливості обійняти роль тренера національної збірної Італії. Протягом своєї кар’єри, спочатку як футболіст, а сьогодні як тренер, я завжди здійснював свою діяльність з повною повагою до законів країн, в яких працював, та контрактів, які підписував", — написав він.

Пірло стверджує, що його співпраця з клубом в ОАЕ мала лише комерційний і спортивний характер. А "надати цій співпраці політичного значення" означає приписати йому ті переконання, що йому нібито не належать.

"Шкода, що вибір спортивного характеру швидко затягнули в публічну конфронтацію, яка врешті приписала моїй особі значення та наміри, які мені не належать. Любов до Італії не залежить від того, що я робитиму. Вона є частиною моєї історії, моєї ідентичності і завжди супроводжуватиме мене", — заявив Пірло.

У травні Пірло відвідував Росію

Водночас швидко згадали те, що лише у травні 2026 року Андреа здійснив візит до Москви, де брав участь в одному заході з російським футболістом Артемом Дзюбою.

Ба більше, інформація про цей захід з'явилася в мережі в той день, коли росіяни здійснили масовану атаку по Києву.

Today was one of the largest Russian attacks, during which 600 drones and 90 missiles were launched at Ukraine.



Also today, Italian football legend Andrea Pirlo was spotted in Moscow next to Russian footballer Dzyuba, who openly supports the Kremlin’s policy and the killing of… pic.twitter.com/FXWk4XSd1e — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 24, 2026

Під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БПЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет і 549 безпілотників.

Раніше Фокус розповідав, що Федерація футболу Італії хотіла запропонувати Гвардіолі контракт на 10 мільйонів євро на рік, тоді як сам Пеп хотів отримувати вдвічі більше.

Також збірна Німеччини після провального Чемпіонату світу-2026 змінила головного тренера. Новим менеджером національної команди стане 59-річний Юрген Клопп.