Артем Довбик нашел новый клуб: где основной нападающий сборной Украины проведет следующий сезон
Украинский нападающий Артем Довбик этим летом сменит клуб, за который будет выступать. При этом он по-прежнему будет играть в Италии.
Итальянский клуб "Болонья" завершает подписание контракта с Довбиком. Речь идет об аренде на один сезон. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Договор об аренде будет действовать до июня 2027 года, отметил он. В то же время пока нет информации о том, будет ли у "Болоньи" опция выкупа контракта украинца по окончании срока аренды.
Известно, что завтра, 28 июля, Довбик отправится в расположение "Болоньи" для прохождения медицинского осмотра.
Переход украинца в "Болонью" происходит в рамках трансфера Сантьяго Кастро из "Болоньи" в "Рим".
Болонья — что известно о новом клубе Довбика
"Болонья" была основана в 1909 году и является одним из клубов-основателей Серии А. За свою историю клуб завоевал 7 титулов чемпиона Италии, однако в последний раз он побеждал ещё в 1964 году.
В течение 2000-х и 2010-х годов "Болонья" несколько раз меняла владельцев из-за финансовых просчетов, а позже ситуация стабилизировалась благодаря канадскому консорциуму во главе с Джои Сапуто.
В сезоне 2025/26 клуб занял восьмое место. "Болонье" не хватило трёх очков, чтобы пробиться в еврокубки на следующий сезон.
В составе "Болоньи" уже есть украинец
В составе итальянского клуба уже играет украинец. Правда, речь идет о команде до 18 лет — там выступает молодой центральный защитник Захар Онищук.
Он — уроженец Луцка. В июне 2026 года Захар сыграл два матча за сборную Украины до 18 лет. А в команде до 17 лет Онищук был капитаном украинской сборной.
Когда Довбик может дебютировать за "Болонью"
Первый официальный матч "Болоньи" в этом сезоне запланирован на 24 августа. Соперником нового клуба украинца в первом матче Серии А станет римский "Лацио".
Правда, Довбик может дебютировать за новый клуб и раньше — 1 августа "Болонья" сыграет товарищеский матч против нидерландского "Камбура".
Ранее "Фокус" сообщал , что итальянский "Ювентус" намерен подписать контракт с основным вратарём сборной Украины Анатолием Трубиным. В настоящее время украинец выступает за португальскую "Бенфику".
Напомним, что ранее Михаил Мудрик, который в настоящее время отбывает дисквалификацию, заинтриговал футбольных болельщиков своим постом. В нём он показал, как готовится к своему возвращению.