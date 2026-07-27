Артем Довбик знайшов новий клуб: де проведе наступний сезон основний форвард збірної України

Український нападник Артем Довбик цього літа змінить клуб, за який виступатиме. Водночас він надалі гратиме в Італії.

Італійська "Болонья" завершує підписання Довбика. Наразі йдеться про оренду на один сезон. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Оренда угода буде розрахована до червня 2027 року, зазначив він. Водночас наразі немає інформації про те, чи матиме "Болонья" опцію викупу контракту українця по завершенню оренди.

Відомо, що завтра, 28 липня, Довбик вирушить до розташування "Болоньї" задля проходження медичного огляду.

Перехід українця в "Болонью" відбувається в межах трансферу Сантьяго Кастро з "Болоньї" в "Рому".

Болонья — що відомо про новий клуб Довбика

"Болонья" була заснована у 1909 році та є одним із клубів-засновників Серії A. За свою історію клуб виграв 7 титулів Чемпіона Італії, однак востаннє вони тріумфували ще в 1964 році.

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Протягом 2000-х і 2010-х років "Болонья" кілька разів змінювала власників через фінансові помилки, а пізніше стабілізувалася канадським консорціумом на чолі з Джої Сапуто.

У сезоні 2025/26 клуб посів восьме місце. "Болоньї" забракло трьох очок, аби потрапити до єврокубків на наступний сезон.

У складі Болоньї вже є українець

У складі італійського клубу вже грає українець. Щоправда, йдеться про команду до 18 років — там виступає молодий центральний захисник Захар Онищук.

Він — уроженець Луцька. У червні 2026 року Захар провів два матчі за збірну України до 18 років. А у команді до 17 років Онищук був капітаном української збірної.

Коли Довбик може дебютувати за Болонью

Перший офіційний матч "Болоньї" у цьому сезоні заплановано на 24 серпня. Суперником нового клубу українця у першій грі Серії А стане римський "Лаціо".

Щоправда, Довбик може дебютувати за новий клуб вже раніше — 1 серпня "Болонья" зіграє товариський матч проти нідерландського "Камбура".

Раніше Фокус розповідав, що італійський "Ювентус" має намір підписати основного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Наразі українець виступає у складі португальської "Бенфіки".

Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик, який наразі відбуває дискваліфікацію, заінтригував вболівальників футболу своїм дописом. У ньому він показав, як готується до свого повернення.