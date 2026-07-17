Українська зірка може змінити клуб: італійський гранд готує пропозицію в 40 млн євро, — ЗМІ

Італійський "Ювентус" має намір підписати основного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Наразі українець виступає у складі португальської "Бенфіки".

Повідомляється, що можливий трансфер Трубіна вартуватиме щонайменше 40 мільйонів євро. Про це повідомило видання Record.

Видання відзначає, що колишній тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью, який цього літа залишив клуб та повернувся до мадридського "Реалу", також стежить за українським голкіпером. У складі "Реалу" виступає інший голкіпер збірної України — Андрій Лунін.

Водночас "Ювентус", за повідомленням ЗМІ, проявляє більш конкретний інтерес до голкіпера та вже розпочав перемовини з найближчим оточенням Трубіна.

Конкретні пропозиції щодо трансферу можуть надійти до "Бенфіки" вже найближчим часом.

У 2023 році Трубін приєднався до "Бенфіки" за 16 мільйонів євро. Водночас "Шахтар" також включив у контракт пункт, згідно з яким 40% від майбутнього прибутку від трансферу також надійдуть "Шахтарю". Відповідно, якщо Трубін перейде до "Ювентуса" за 40 мільйонів євро, "Шахтар" додатково отримає 9,6 мільйона євро.

Відео дня

Нагадаємо, що в січні Анатолій Трубін забив на 98-й хвилині у ворота мадридського "Реалу". Цей гол надав змогу "Бенфіці" за різницею м'ячів вийти до плей-оф Ліги Чемпіонів. Українець став першим воротарем в історії, який відзначився у ворота "Реала".

У листопаді 2024 року португальське видання A Bola ідентифікувало голкіпера "орлів" як "російського воротаря". У відповідь Анатолій Трубін залишив лаконічне послання для журналістів у своїй соцмережі. Він опублікував своє фото з українським прапором і підписом: "Для всіх ЗМІ: Я — українець."

Нагадаємо, два українці потрапили до Топ 100 найперспективніших футболістів Європи.