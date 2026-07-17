Украинская звезда может сменить клуб: итальянский гранд готовит предложение на сумму 40 млн евро, — СМИ

Итальянский "Ювентус" намерен подписать контракт с основным вратарём сборной Украины Анатолием Трубиным. В настоящее время украинец выступает за португальскую "Бенфику".

Сообщается, что возможный трансфер Трубина обойдётся как минимум в 40 миллионов евро. Об этом сообщило издание Record.

Издание отмечает, что бывший тренер "Бенфики" Жозе Моуринью, который этим летом покинул клуб и вернулся в мадридский "Реал", также следит за украинским вратарем. В составе "Реала" выступает другой вратарь сборной Украины — Андрей Лунин.

В то же время, как сообщают СМИ, "Ювентус" проявляет более конкретный интерес к вратарю и уже начал переговоры с ближайшим окружением Трубина.

Конкретные предложения о трансфере могут поступить в "Бенфику" уже в ближайшее время.

В 2023 году Трубин перешёл в "Бенфику" за 16 миллионов евро. При этом "Шахтёр" также включил в контракт пункт, согласно которому 40 % от будущей прибыли от трансфера также поступят "Шахтёру". Соответственно, если Трубин перейдет в "Ювентус" за 40 миллионов евро, "Шахтер" дополнительно получит 9,6 миллиона евро.

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Напомним, что в январе Анатолий Трубин забил на 98-й минуте в ворота мадридского "Реала". Этот гол позволил "Бенфике" по разнице мячей выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Украинец стал первым вратарём в истории, забившим гол в ворота "Реала".

В ноябре 2024 года португальское издание A Bola назвало вратаря "орлов" "российским голкипером". В ответ Анатолий Трубин оставил лаконичное сообщение для журналистов в своей социальной сети. Он опубликовал свою фотографию с украинским флагом и подписью: "Для всех СМИ: я — украинец".

Напомним, что два украинца вошли в топ-100 самых перспективных футболистов Европы.