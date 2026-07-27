Стаховский раскритиковал заявление Пирло о сотрудничестве с букмекером из РФ: "Скажи это украинским детям"

Украинский теннисист Сергей Стаховский, проходящий службу в рядах Вооруженных сил Украины, раскритиковал легендарного итальянского футболиста Андреа Пирло за сотрудничество с российским букмекером. В частности, украинский спортсмен обратил внимание на объяснения итальянца о том, почему тот работал с компанией из РФ.

Именно из-за сотрудничества с российским букмекером Пирло не стал главным тренером сборной Италии. Стаховский поделился своей реакцией в социальной сети X.

Сначала украинский теннисист отреагировал на информацию журналиста Андреа Папаичо о том, что Андреа Пирло не просто имел контракт с российским букмекером Fonbet, но и должен был продвигать его за пределами РФ в качестве глобального посла бренда.

Кроме того, журналист подчеркнул, что именно этот букмекер запустил турнир по паралимпийскому волейболу, посвященный "ветеранам специальной военной операции" (название, которое РФ использует для обозначения войны — прим. ред.)

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После этого Fonbet организовывал другие турниры в поддержку ветеранов российской армии, участвовавших в вторжении в Украину. Сам Пирло не принимал участия в турнирах, однако сознательно решил стать послом этого бренда.

Более того, журналист отмечает, что президент Украинской футбольной ассоциации и бывший одноклубник Пирло Андрей Шевченко лично разговаривал с итальянцем и объяснял ему, почему сотрудничество с российским брендом является неправильным. Однако после того, как Пирло посетил мероприятие Fonbet в Москве, Шевченко перестал поддерживать с ним связь.

"Хороший игрок — не всегда хороший человек", — прокомментировал Стаховский.

Позже он опубликовал комментарий Пирло, в котором тот заявил, что отделяет политику от своего сотрудничества с российским букмекером, а также о том, что он не разделяет взгляды, которые ему приписывают.

"Скажи это украинским футболистам, которых убила Россия… Скажи это детям, которые не могут играть в футбол, потому что их площадки сожжены или находятся под постоянными обстрелами. Как я уже говорил, к сожалению, великий футболист не всегда означает нравственный человек", — прокомментировал это Стаховский.

Теннисист также добавил, что дети должны помнить: каждое действие влечет за собой соответствующие последствия, и хорошо, что мы по-прежнему живем в мире, где достоинство и человеческая жизнь стоят на первом месте.

Напомним, что Андреа Пирло был близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Однако это назначение не состоится из-за сотрудничества Пирло с российским букмекером.

Ранее "Фокус" сообщал , что Федерация футбола Италии хотела предложить Гвардиоле контракт на 10 миллионов евро в год, тогда как сам Пеп хотел получать вдвое больше.