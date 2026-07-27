Стаховський розкритикував заяву Пірло про роботу з букмекером з РФ: "скажи це українським дітям"

Український тенісист Сергій Стаховський, який проходить службу у лавах Збройних сил України, розкритикував легендарного італійського футболіста Андреа Пірло за співпрацю з російським букмекером. Зокрема, український спортсмен звернув увагу на пояснення італіця, чому той працював з компанією з РФ.

Саме через співпрацю з російським букмекером Пірло не став головним тренером збірної Італії. Свою реакцією Стаховський поділився в соцмережі X.

Спершу український тенісист відреагував на інформацію журналіста Андреа Папаічо про те, що Андреа Пірло не просто мав контракт з російським букмекером Fonbet, але й повинен був просувати його за межі РФ як глобальний амбасадор бренду.

Також журналіст наголошував, що саме цей букмекер запустив турнір з паралімпійського волейболу, який був присвячений "ветеранам спеціальної воєнної операції" (назва, яку РФ використовує для позначення війни — ред.)

Після цього Fonbet організовував інші турніри на підтримку ветеранів російської армії, що брали участь у вторгненні в Україну. Сам Пірло не брав участі в турнірах, однак свідомо обрав стати амбасадором цього бренду.

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Ба більше, журналіст наголошує, що президент Української асоціації футболу та колишній одноклубник Пірло Андрій Шевченко особисто говорив з італійцем та пояснював тому, чому співпраця з російським брендом є неправильною. Однак після того, як Пірло здійснив поїздку на захід Fonbet у Москву, Шевченко перестав підтримувати з ним зв'язок.

"Хороший гравець — не завжди означає хороша людина", — прокоментував Стаховський.

Пізніше він поширив реакцію Пірло, де той заявив, що відокремлює політику від своєї співпраці з російським букмекером, а також про те, що він не підтримує ті погляди, які йому приписали.

"Скажи це українським футболістам, яких убила Росія… Скажи це дітям, які не можуть грати у футбол, бо їхні майданчики спалені або під постійними обстрілами. Як я сказав раніше, на жаль, великий футболіст не означає моральну людину", — прокоментував це Стаховський.

Тенісист також додав, що діти мають запам'ятати, що кожна дія має відповідні наслідки, і добре, що ми надалі живемо в світі, де гідність та людське життя стоять на першому місці.

Нагадаємо, що Андреа Пірло був близький до того, аби очолити збірну Італії. Однак це призначення не станеться через роботу Пірло з російським букмекером.

Раніше Фокус розповідав, що Федерація футболу Італії хотіла запропонувати Гвардіолі контракт на 10 мільйонів євро на рік, тоді як сам Пеп хотів отримувати вдвічі більше.