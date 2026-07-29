Украина на ЧМ по фехтованию: женщины победили россиянок, мужчины — стали вице-чемпионами

Украинские женская и мужская команды по фехтованию завершили своё выступление на чемпионате мира 2026 года, который прошел в Гонконге. Украинки смогли войти лишь в топ-6, тогда как мужская команда завоевала серебро.

При этом женская команда обыграла россиянок в ходе турнира. Об этом сообщила Федерация фехтования Украины.

Выступление женской сборной на чемпионате мира по фехтованию

В составе женской сборной Украины выступали опытная Алина Комащук, молодые Александра Бондарь и Дарья Гонцова, а также 18-летняя дебютантка ЧМ Виктория Коротченко.

Сначала украинки уверенно справились со сборной Казахстана на этапе 1/16. Затем их ждала встреча с россиянками, занимающими третье место в мировом рейтинге.

Сначала встреча складывалась в пользу спортсменок из РФ — 33:40, однако опытная Алина Комащук совершила камбэк и выиграла свой поединок со счётом 12:4, благодаря чему украинки одержали победу со счётом 45:44.

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В четвертьфинале украинки вновь совершили впечатляющий камбэк: сначала, уступая 13:25, сумели сократить отставание до 33:40. Комащук вышла на этот этап последней, однако на этот раз не смогла довести камбэк до конца — украинки уступили со счётом 44:45.

В матче за 5-6-е место украинки обыграли прошлогодних вице-чемпионок мира — Южную Корею — со счётом 45:39, однако уступили сборной Японии со счётом 39:45.

В итоге украинки заняли шестое место.

Выступление мужской сборной на чемпионате мира по фехтованию

Мужская команда выступила ещё успешнее. В состав сборной вошли Роман Свичкарь, завоевавший уже третью в карьере медаль ЧМ, Никиты Кошмана, который во второй раз поднялся на подиум, а также Евгения Макиенко и Михаила Краснюка, которые ранее не завоевывали медалей. Для Краснюка этот чемпионат мира стал первым в карьере.

Украинские мужчины обыграли Швецию (45:35) и Польшу (41:40). В четвертьфинале они обыграли Швейцарию, занимающую второе место в мировом рейтинге.

В полуфинале соперниками украинцев стала сборная Израиля, которую удалось обыграть с минимальным счетом 45:44.

В финале украинцы, оказавшись в отставании после первых двух боев, отчаянно пытались, но всё же не смогли догнать соперников — бронзовых призёров ЧМ-2025 из Казахстана. Со счётом 40:45 украинская команда упустила золото.

Напомним, что в июне украинская рапиристка Ольга Сопит стала чемпионкой Европы по фехтованию на рапире. Это первая для Украины "золотая медаль" в этом виде спорта среди женщин.

Напомним, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан впервые стала мамой.