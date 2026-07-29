Україна на ЧС з фехтування: жінки перемогли росіянок, чоловіки — стали віцечемпіонами

Українська жіноча та чоловіча команди з фехтування завершила свій виступ на чемпіонаті світу-2026, що відбувся Гонконзі. Українки змогли потрапити лише до топ-6, тоді як чоловіча команда змогла завоювати срібло.

При цьому жіноча команда здолала росіянок по ходу турніра. Про це повідомила Федерація фехтування України.

Виступ жіночої збірної на Чемпіонаті світу з фехтування

У складі жіночої збірної України виступали досвідчена Аліна Комащук, молоді Олександра Бондар та Дар’я Гонцова, а також 18-річна дебютантка ЧС Вікторія Коротченко.

Спершу українки впевнено розібралися зі збірною Казахстану на етапі 1/16. Далі на них чекала зустріч з росіянками, які посідають третє місце у світовому рейтингу.

Спершу зустріч складалася на користь спортсменок з РФ — 33:40, однак досвідчена Аліна Комащук здійснила камбек та виграла свій бій з рахунком 12:4, завдяки чому українки перемогли 45:44.

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У чвертьфіналі українки знову здійснили вражаючий камбек: спершу з 13:25 змогли довести відставання до 33:40. Комащук вийшла на цей етап останньою, однак цього разу не змогла довести камбек до кінця — українки поступилися 44:45.

У турнірі за 5-6 місце українки здолали віцечемпіонок світу минулого року — Південну Корею — 45:39, однак поступилися збірній Японії 39:45.

У підсумку українки посіли шосте місце.

Виступ чоловічої збірної на Чемпіонаті світу з фехтування

Чоловіча команда виступила ще успішніше. Збірна складалася з Романа Свічкаря, який здобув вже третю в кар'єрі медаль ЧС, Нікіти Кошмана, який вдруге піднявся на подіум, а також з Євгена Макієнка та Михайла Краснюка, які раніше медалей не здобували. Для Краснюка цей Чемпіонат світу став першим у кар'єрі.

Українські чоловіки здолали Швецію (45:35) та Польщу (41:40). У чвертьфіналі вони подолали Швейцарію, яка є другою збірною світового рейтингу.

У півфіналі суперниками українців стала збірна Ізраїлю, яких вдалося здолати мінімально 45:44.

У фіналі українці, опинившись позаду після перших двох боїв, відчайдушно намагалися, але все ж не змогли наздогнати суперників — бронзових призерів ЧС-2025 представників Казахстану. З рахунком 40:45 українська команда програла золото.

Нагадаємо, що в червні українська рапіристка Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі. Це перше для України "золото" у цьому виді спорту серед жінок.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою.