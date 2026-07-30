Артем Довбик официально перешел в новый клуб: что известно

Нападающий сборной Украины Артем Довбик официально сменил клуб. В следующем сезоне форвард будет выступать за итальянскую "Болонью".

В то же время пока нет информации о том, есть ли у "Болоньи" опция выкупа контракта Довбика. Об этом стало известно из официального Instagram итальянского клуба.

Для презентации итальянцы подготовили креативное видео, в котором Артем отвечает на телефонный звонок и говорит, что "да, он готов".

Кроме того, с переходом Артема поздравил и официальный аккаунт чемпионата Италии — Серии А.

Dovbyk è 🔴🔵✍️ pic.twitter.com/LPCEeiz74T — Lega Serie A (@SerieA) July 30, 2026

Болонья — что известно о новом клубе Довбика

"Болонья" была основана в 1909 году и является одним из клубов-основателей Серии А. За свою историю клуб завоевал 7 титулов чемпиона Италии, однако в последний раз он побеждал еще в 1964 году.

В течение 2000-х и 2010-х годов "Болонья" несколько раз меняла владельцев из-за финансовых просчетов, а позже ситуация стабилизировалась благодаря канадскому консорциуму во главе с Джои Сапуто.

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В сезоне 2025/26 клуб занял восьмое место. "Болонье" не хватило трех очков, чтобы пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Когда Довбик может дебютировать за "Болонью"

Первый официальный матч "Болоньи" в этом сезоне запланирован на 24 августа. Соперником нового клуба украинца в первом матче Серии А станет римский "Лацио".

Правда, Довбик может дебютировать за новый клуб и раньше — 1 августа "Болонья" сыграет товарищеский матч против нидерландского "Камбура".

Ранее "Фокус" сообщал , что итальянский "Ювентус" намерен подписать контракт с основным вратарем сборной Украины Анатолием Трубиным. В настоящее время украинец выступает за португальскую "Бенфику".

Напомним, что ранее Михаил Мудрик, который в настоящее время отбывает дисквалификацию, заинтриговал футбольных болельщиков своим постом. В нем он показал, как готовится к своему возвращению.