Артем Довбик офіційно перейшов у новий клуб: що відомо
Нападник збірної України Артем Довбик офіційно змінив клубну прописку. Наступний сезон форвард відіграє у складі італійської "Болоньї".
Водночас наразі немає інформації про те, чи має "Болонья" опцію викупу контракту Довбика. Про це стало відомо з офіційного Instagram італійського клубу.
Для презентації італійці підготували креативне відео, де Артем відповідає на телефонний дзвінок та каже про те, що "так, він готовий".
Крім того, Артема привітав з переходом і офіційний акаунт чемпіонату Італії — Серії А.
Dovbyk è 🔴🔵✍️ pic.twitter.com/LPCEeiz74T— Lega Serie A (@SerieA) July 30, 2026
Болонья — що відомо про новий клуб Довбика
"Болонья" була заснована у 1909 році та є одним із клубів-засновників Серії A. За свою історію клуб виграв 7 титулів Чемпіона Італії, однак востаннє вони тріумфували ще в 1964 році.
Протягом 2000-х і 2010-х років "Болонья" кілька разів змінювала власників через фінансові помилки, а пізніше стабілізувалася канадським консорціумом на чолі з Джої Сапуто.
У сезоні 2025/26 клуб посів восьме місце. "Болоньї" забракло трьох очок, аби потрапити до єврокубків на наступний сезон.
Коли Довбик може дебютувати за Болонью
Перший офіційний матч "Болоньї" у цьому сезоні заплановано на 24 серпня. Суперником нового клубу українця у першій грі Серії А стане римський "Лаціо".
Щоправда, Довбик може дебютувати за новий клуб вже раніше — 1 серпня "Болонья" зіграє товариський матч проти нідерландського "Камбура".
Раніше Фокус розповідав, що італійський "Ювентус" має намір підписати основного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Наразі українець виступає у складі португальської "Бенфіки".
Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик, який наразі відбуває дискваліфікацію, заінтригував вболівальників футболу своїм дописом. У ньому він показав, як готується до свого повернення.