Артем Довбик офіційно перейшов у новий клуб: що відомо

Нападник збірної України Артем Довбик офіційно змінив клубну прописку. Наступний сезон форвард відіграє у складі італійської "Болоньї".

Водночас наразі немає інформації про те, чи має "Болонья" опцію викупу контракту Довбика. Про це стало відомо з офіційного Instagram італійського клубу.

Для презентації італійці підготували креативне відео, де Артем відповідає на телефонний дзвінок та каже про те, що "так, він готовий".

Крім того, Артема привітав з переходом і офіційний акаунт чемпіонату Італії — Серії А.

Dovbyk è 🔴🔵✍️ pic.twitter.com/LPCEeiz74T — Lega Serie A (@SerieA) July 30, 2026

Болонья — що відомо про новий клуб Довбика

"Болонья" була заснована у 1909 році та є одним із клубів-засновників Серії A. За свою історію клуб виграв 7 титулів Чемпіона Італії, однак востаннє вони тріумфували ще в 1964 році.

Протягом 2000-х і 2010-х років "Болонья" кілька разів змінювала власників через фінансові помилки, а пізніше стабілізувалася канадським консорціумом на чолі з Джої Сапуто.

Відео дня

У сезоні 2025/26 клуб посів восьме місце. "Болоньї" забракло трьох очок, аби потрапити до єврокубків на наступний сезон.

Коли Довбик може дебютувати за Болонью

Перший офіційний матч "Болоньї" у цьому сезоні заплановано на 24 серпня. Суперником нового клубу українця у першій грі Серії А стане римський "Лаціо".

Щоправда, Довбик може дебютувати за новий клуб вже раніше — 1 серпня "Болонья" зіграє товариський матч проти нідерландського "Камбура".

Раніше Фокус розповідав, що італійський "Ювентус" має намір підписати основного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Наразі українець виступає у складі португальської "Бенфіки".

Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик, який наразі відбуває дискваліфікацію, заінтригував вболівальників футболу своїм дописом. У ньому він показав, як готується до свого повернення.