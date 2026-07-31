Кто есть кто в мировом футболе: как Инфантино "продает" ФИФА и почему УЕФА против

На этой неделе глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что хочет создать дочернюю компанию ФИФА стоимостью 20 млрд долларов, которая совместно с частными инвесторами будет управлять проведением чемпионата мира. Это вызвало небывалый скандал в мире футбола.

В числе потенциальных инвесторов ФИФА названа семья зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инициативу была встречена резкой критикой со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это уже вторая попытка Инфантино провести приватизацию футбольных активов. В 2018 году глава ФИФА предлагал многомиллиардный проект по проведению новых турниров за счет частных инвесторов. Так как многие далеки от футбольной политики и просто наслаждаются игрой, Reuters разъяснил, какова расстановка сил в мире футбола.

Джанни Инфантино хочет "продать" ФИФА — детали скандала

Джанни Инфантино хочет создать коммерческую дочернюю структуру под названием FIFA Forward Enterprise (FFE), которая возьмет на себя проведение таких турниров, как мировое первенство по футболу и клубный чемпионат мира.

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Сейчас ФИФА зарегистрирована в Швейцарии как некоммерческая ассоциация, объединяющая 211 национальных федераций по всему миру. Любая инициатива должна быть ими одобрена.

"Речь идет о демократизации футбола во всем мире", - заявил Инфантино в заявлении ФИФА, где также говорится, что "процесс консультаций уже начался".

ФИФА сотрудничает с базирующимся в Нью-Йорке банком JP Morgan, а в числе предполагаемых инвесторов упоминается фонд Thrive Eternal, созданный Джошуа Кушнером, чей брат Джаред Кушнер женат на Иванке Трамп, дочери президента США.

Инфантино винят в слишком крепких связях с Трампом Фото: The White House

Завершившийся в этом месяце Чемпионат мира по футболу укрепил политические и личные связи между Трампом и Инфантино и в то же время вызвал негодование среди футбольных фанатов и организаций.

ФИФА и УЕФА — кто управляет мировым футболом

Хотя ФИФА является всемирным руководящим органом футбола, большая часть коммерческой силы этого вида спорта сосредоточена в других местах — особенно в Европе, где УЕФА (организована в 1954 году в Базеле) контролирует многие из самых ценных соревнований.

ФИФА занимает высшую должность в руководящей структуре мирового футбола. Эта организация была основана в 1904 году, базируется в Цюрихе, насчитывает 211 ассоциаций-членов, каждая из которых имеет один голос на Конгрессе ФИФА, высшем законодательном органе организации.

Конгресс избирает президента ФИФА и утверждает основные изменения в уставе, а Совет ФИФА, состоящий из 37 членов, является основным органом, принимающим решения в период между заседаниями Конгресса.

Каждая национальная футбольная ассоциация также входит в одну из шести континентальных конфедераций ФИФА: УЕФА в Европе, КОНМЕБОЛ в Южной Америке, КОНКАКАФ в Северной и Центральной Америке и Карибском бассейне, АСФ в Азии, КАФ в Африке и ОФК в Океании.

Национальные ассоциации управляют футболом в пределах своих стран, в то время как конфедерации регулируют игру на региональном уровне.

Чем занимается ФИФА

ФИФА организует глобальные соревнования, включая чемпионаты мира по футболу среди мужчин и женщин, клубный чемпионат мира и молодежные турниры. Она также контролирует календарь международных матчей, определяя, когда клубы должны отпускать игроков для участия в играх национальных сборных.

ФИФА организовываем Чемпионат мира по футболу Фото: The White House

Также ФИФА решает, какие игроки могут участвовать в матчах, трансферы и дисциплинарные вопросы в соревнованиях ФИФА, а также распределяет финансирование развития через такие программы, как FIFA Forward.

В политическом плане структура ФИФА предоставляет каждой ассоциации-члену равное право голоса, независимо от размера или богатства ее футбольной индустрии. Это делает формирование коалиций в Африке, Азии, Северной и Южной Америке и Океании центральным элементом выборов в ФИФА и принятия важных политических решений.

Шесть конфедераций ФИФА — это независимые руководящие органы со своими собственными конгрессами, исполнительными органами, соревнованиями и коммерческими программами.

Они организуют континентальные турниры для национальных сборных, включая чемпионат Европы, Кубок Америки, Кубок африканских наций, Кубок Азии, Золотой кубок и Кубок наций ОФК, а также проводят ведущие клубные соревнования в своих регионах.

Устав ФИФА признает право конфедераций организовывать континентальные соревнования в соответствии с правилами ФИФА и международным календарем матчей.

Что такое УЕФА и чем отличается от ФИФА

Несмотря на то, что УЕФА объединяет всего 55 из 211 ассоциаций-членов ФИФА, он генерирует значительно больше коммерческих доходов, чем любая другая конфедерация, организуя многие из самых ценных футбольных соревнований.

УЕФА организовывает, среди прочих, Чемпионат Европы по футболу Фото: УЕФА

К ним относятся Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций УЕФА и чемпионат Европы, которые приносят миллиарды евро за счет прав на трансляцию, спонсорства и коммерческого партнерства. В Европе также расположены многие крупнейшие мировые клубы, лиги, телевещательные компании и спонсоры.

Эта коммерческая мощь расширяет влияние УЕФА за пределы собственных соревнований. Он перераспределяет миллиарды евро в виде призовых денег и финансирования развития, укрепляя свою важность для клубов, лиг и национальных ассоциаций по всей Европе.

Почему УЕФА может бросить вызов ФИФА

ФИФА обладает руководящей властью над мировым футболом, но УЕФА контролирует значительную часть его экономической деятельности.

Хотя на 55 национальных ассоциаций Европы приходится чуть более четверти членов ФИФА, конфедерация организует самые богатые клубные и национальные соревнования по футболу и представляет многие из крупнейших лиг, клубов и телевещательных компаний.

Этот коммерческий вес дает УЕФА значительное влияние всякий раз, когда ФИФА предлагает изменения, затрагивающие соревнования, международный календарь или коммерческую структуру игры.

Эти отношения основаны на взаимной зависимости: ФИФА нуждается в Европе, чтобы максимально повысить ценность своих флагманских турниров, в то время как УЕФА действует в рамках глобальной нормативной базы ФИФА.

Решение Джанни Инфантино "продать" ФИФА – как отреагировали в УЕФА

ФИФА пообещала в пятницу продолжить "открытые и демократичные" консультации по плану привлечения частных инвестиций, несмотря на широкую критику.

"Никто не продает футбол", – заявили в ФИФА, отвечая на критику плана, который позволяет частным инвесторам приобретать доли в будущих турнирах чемпионата мира. Там уже заявили, что это СМИ "некорректно" сообщили о плане. В ФИФА подчеркнули: без согласия всех 211 национальных ассоциаций коммерческая деятельность организации останется без изменений, а новая структура создана не будет.

Но инициатива Джанни Инфантино вызвала резкую реакцию в Европе. В УЕФА пригрозили бойкотировать чемпионат мира. Вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна – также единогласно отвергла эту идею, как и Азиатская футбольная конфедерация.

Джанни Инфантино часто попадал в скандалы Фото: ТАСС

УЕФА заявил, что ни одна из его сборных не будет участвовать в турнирах ФИФА, пока этот план остается в силе.

"Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Ни одна его часть никогда не должна передаваться частным инвесторам. Чемпионат мира не продается", – говорится в заявлении организации.

Но глава УЕФА Александер Чеферин выступил против этой идеи. По его словам, "будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья главная обязанность – максимизировать финансовую отдачу". Его поддержали несколько ведущих европейских футбольных федераций и представители Евросоюза.

Инициативу Инфантино и вовсе назвали "провалом руководства" и "управлением через запугивание".

Стоит отметить, что ФИФА принимает заявки от потенциальных кандидатов на пост главы до 18 ноября. Выборы пройдут в марте следующего года в Рабате. Джанни Инфантино может лишиться своего поста.

Напомним, в США состоялся решающий матч Чемпионата мира-2026, который прошел на стадионе "Мет Лайф Стэдиум" в Нью-Джерси (США). В матче встретились сборные Аргентины и Испании, и в итоге испанская команда одержала победу со счетом 1:0, забив гол в ворота соперника в дополнительное время.

Также Фокус писал о том, кто такой Джанни Инфантино и как он стал одним из самых влиятельных людей в мире спорта.