Хто є хто у світовому футболі: як Інфантіно "продає" ФІФА і чому УЄФА проти

Цього тижня голова Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно заявив, що хоче створити дочірню компанію ФІФА вартістю 20 млрд доларів, яка спільно з приватними інвесторами керуватиме проведенням чемпіонату світу. Це викликало безпрецедентний скандал у світі футболу.

Серед потенційних інвесторів ФІФА названо родину зятя президента США Дональда Трампа — Джареда Кушнера. Ця ініціатива викликала різку критику з боку Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Це вже друга спроба Інфантіно провести приватизацію футбольних активів. У 2018 році голова ФІФА пропонував багатомільярдний проєкт щодо проведення нових турнірів за рахунок приватних інвесторів. Оскільки багато хто далекий від футбольної політики і просто насолоджується грою, Reuters роз’яснив, яким є розподіл сил у світі футболу.

Джанні Інфантіно хоче "продати" ФІФА — подробиці скандалу

Джанні Інфантіно хоче створити комерційну дочірню структуру під назвою FIFA Forward Enterprise (FFE), яка візьме на себе організацію таких турнірів, як чемпіонат світу з футболу та клубний чемпіонат світу.

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Наразі ФІФА зареєстрована у Швейцарії як некомерційна асоціація, що об’єднує 211 національних федерацій по всьому світу. Будь-яка ініціатива має бути схвалена ними.

"Мова йде про демократизацію футболу в усьому світі", — заявив Інфантіно у заяві ФІФА, де також зазначено, що "процес консультацій уже розпочався".

ФІФА співпрацює з банком JP Morgan, що базується в Нью-Йорку, а серед потенційних інвесторів згадується фонд Thrive Eternal, створений Джошуа Кушнером, чий брат Джаред Кушнер одружений з Іванкою Трамп, дочкою президента США.

Інфантіно звинувачують у надто тісних зв"язках із Трампом Фото: The White House

Чемпіонат світу з футболу, що завершився цього місяця, зміцнив політичні та особисті зв’язки між Трампом та Інфантіно, а водночас викликав обурення серед футбольних уболівальників та організацій.

ФІФА та УЄФА — хто керує світовим футболом

Хоча ФІФА є всесвітнім керівним органом футболу, значна частина комерційної сили цього виду спорту зосереджена в інших місцях — особливо в Європі, де УЄФА (заснована 1954 року в Базелі) контролює багато найцінніших змагань.

ФІФА посідає найвищу посаду в керівній структурі світового футболу. Ця організація була заснована в 1904 році, базується в Цюріху, налічує 211 асоціацій-членів, кожна з яких має один голос на Конгресі ФІФА, вищому законодавчому органі організації.

Конгрес обирає президента ФІФА та затверджує основні зміни до статуту, а Рада ФІФА, що складається з 37 членів, є головним органом, який ухвалює рішення в період між засіданнями Конгресу.

Кожна національна футбольна асоціація також входить до однієї з шести континентальних конфедерацій ФІФА: УЄФА в Європі, КОНМЕБОЛ у Південній Америці, КОНКАКАФ у Північній та Центральній Америці й Карибському басейні, АСФ в Азії, КАФ в Африці та ОФК в Океанії.

Національні асоціації керують футболом у своїх країнах, тоді як конфедерації регулюють цю гру на регіональному рівні.

Чим займається ФІФА

ФІФА організовує глобальні змагання, зокрема чемпіонати світу з футболу серед чоловіків та жінок, клубний чемпіонат світу та молодіжні турніри. Вона також контролює календар міжнародних матчів, визначаючи, коли клуби повинні відпускати гравців для участі в іграх національних збірних.

ФІФА організовує Чемпіонат світу з футболу Фото: The White House

Також ФІФА вирішує, які гравці можуть брати участь у матчах, розглядає питання трансферів та дисциплінарні питання в рамках змагань ФІФА, а також розподіляє фінансування на розвиток через такі програми, як FIFA Forward.

У політичному плані структура ФІФА надає кожній асоціації-члену рівне право голосу, незалежно від розміру чи багатства її футбольної індустрії. Це робить формування коаліцій в Африці, Азії, Північній та Південній Америці й Океанії центральним елементом виборів у ФІФА та ухвалення важливих політичних рішень.

Шість конфедерацій ФІФА — це незалежні керівні органи, що мають власні конгреси, виконавчі органи, змагання та комерційні програми.

Вони організовують континентальні турніри для національних збірних, зокрема чемпіонат Європи, Кубок Америки, Кубок африканських націй, Кубок Азії, Золотий кубок та Кубок націй ОФК, а також проводять провідні клубні змагання у своїх регіонах.

Статут ФІФА визнає право конфедерацій організовувати континентальні змагання відповідно до правил ФІФА та міжнародного календаря матчів.

Що таке УЄФА і чим вона відрізняється від ФІФА

Незважаючи на те, що УЄФА об’єднує лише 55 із 211 асоціацій-членів ФІФА, вона генерує значно більше комерційних доходів, ніж будь-яка інша конфедерація, організовуючи багато найцінніших футбольних змагань.

УЄФА організовує, серед іншого, Чемпіонат Європи з футболу Фото: УЄФА

До них належать Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій УЄФА та чемпіонат Європи, які приносять мільярди євро завдяки правам на трансляцію, спонсорству та комерційному партнерству. У Європі також розташовані багато найбільших світових клубів, ліг, телерадіокомпаній та спонсорів.

Ця комерційна потужність розширює вплив УЄФА за межі власних змагань. Організація перерозподіляє мільярди євро у вигляді призових та фінансування розвитку, зміцнюючи своє значення для клубів, ліг та національних асоціацій по всій Європі.

Чому УЄФА може кинути виклик ФІФА

ФІФА має керівну владу над світовим футболом, але УЄФА контролює значну частину його економічної діяльності.

Хоча на 55 національних асоціацій Європи припадає трохи більше чверті членів ФІФА, конфедерація організовує найприбутковіші клубні та національні змагання з футболу та представляє багато найбільших ліг, клубів і телевізійних компаній.

Ця комерційна вага надає УЄФА значний вплив щоразу, коли ФІФА пропонує зміни, що стосуються змагань, міжнародного календаря або комерційної структури гри.

Ці відносини ґрунтуються на взаємній залежності: ФІФА потребує Європи, щоб максимально підвищити цінність своїх флагманських турнірів, тоді як УЄФА діє в рамках глобальної нормативної бази ФІФА.

Рішення Джанні Інфантіно "продати" ФІФА — як на це відреагували в УЄФА

У п’ятницю ФІФА пообіцяла продовжити "відкриті та демократичні" консультації щодо плану залучення приватних інвестицій, незважаючи на широку критику.

"Ніхто не продає футбол", — заявили у ФІФА, відповідаючи на критику плану, який дозволяє приватним інвесторам купувати частки в майбутніх турнірах чемпіонату світу. Там уже заявили, що ЗМІ "некоректно" повідомили про цей план. У ФІФА наголосили: без згоди всіх 211 національних асоціацій комерційна діяльність організації залишиться без змін, а нова структура створена не буде.

Однак ініціатива Джанні Інфантіно викликала різку реакцію в Європі. У УЄФА пригрозили бойкотувати чемпіонат світу. Слідом за Союзом європейських футбольних асоціацій Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки і країн Карибського басейну також одноголосно відхилила цю ідею, як і Азіатська футбольна конфедерація.

Джанні Інфантіно часто потрапляв у скандали Фото: ТАСС

УЄФА заявила, що жодна з її збірних не братиме участі в турнірах ФІФА, доки цей план залишається чинним.

"Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Жодна його частина ніколи не повинна передаватися приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається", — йдеться у заяві організації.

Однак голова УЄФА Олександр Чеферін виступив проти цієї ідеї. За його словами, "майбутнє футболу не може визначатися очікуваннями тих, чий головний обов’язок — максимізувати фінансову віддачу". Його підтримали кілька провідних європейських футбольних федерацій та представники Євросоюзу.

Ініціативу Інфантіно взагалі назвали "провалом керівництва" та "управлінням через залякування".

Варто зазначити, що ФІФА приймає заявки від потенційних кандидатів на посаду голови до 18 листопада. Вибори відбудуться в березні наступного року в Рабаті. Джанні Інфантіно може втратити свою посаду.

Нагадаємо, у США відбувся вирішальний матч Чемпіонату світу-2026, який пройшов на стадіоні "Мет Лайф Стедіум" у Нью-Джерсі (США). У матчі зійшлися збірні Аргентини та Іспанії, і в підсумку іспанська команда здобула перемогу з рахунком 1:0, забивши гол у ворота суперника в додатковий час.

Також Фокус писав про те, хто такий Джанні Інфантіно і як він став однією з найвпливовіших осіб у світі спорту.